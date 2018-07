“Juve-Napoli Romanzo popolare” | come raccontare un Paese tramite il tifo

ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 luglio 2018) A largo di Skagen, sulla punta più a estrema della penisola di Danimarca, due acque di ghiaccio arrivano a toccarsi. Sono il mare del Baltico e quello del Nord. Opposte per correnti e diverse per densità e temperatura le loro onde si sfiorano senza confondersi mai, disegnando sulla superficie un bizzarro acquerello, dove una lingua di spuma bianca separa il blu di un abisso dal celeste dell’altro. Dai flussi del Norden alle pagine di un libro il passo non è certo dei più brevi, eppure gli stessi conflitti che si agitano lungo le coste dello Jutland possono essere rintracciati nell’inchiostro di Juve-popolare (Aliberti), dove ad accomunare e a dividere le confessioni epistolari di Darwin Pastorin – giornalista sportivo nato in Brasile ma trapiantato a Torino – e Vincenzo Imperatore – economista partenopeo innamorato della scrittura e della sua città – sono le ...