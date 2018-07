Juve-Milan | si smuove Higuain | apertura al presito oneroso | su Bonucci…

L’intreccio di mercato fra Milan e Juventus - con Bonucci - Caldara e Higuaín : Stando alle ultime notizie di mercato, Bonucci tornerà alla Juventus in cambio di Caldara, e al Milan potrebbe finire anche Higuaín The post L’intreccio di mercato fra Milan e Juventus, con Bonucci, Caldara e Higuaín appeared first on Il Post.

Juventus - nuovo incontro con il Milan : Bonucci è più vicino : Il ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus si avvicina a suon di incontri, nuove idee e benedizioni. Se i dirigenti bianconeri, anche ieri attivissimi nei salotti Milanesi del mercato, hanno ...

Juve - Milan e Chelsea Triangolo per Higuain ma a ballare è Bonucci : Un weekend sportivo in Costa Azzurra è quello che serve per sbrogliare la più complessa matassa di calciomercato dell'anno. Protagonisti da una parte il ds della Juventus, Fabio Paratici; dall'altra ...

Esclusiva CalcioWeb – Juventus-Milan - intesa di massima : in tre pronti a cambiare maglia [NOMI e DETTAGLI] : Sono ore fondamentali per il calciomercato, in particolar modo trattative sempre più calde tra Juventus e Milan che stanno per portare a termine una maxi operazione. Nel pomeriggio è andato in scena un contatto tra le due società, i rossoneri hanno chiesto Caldara ma il muro dei bianconeri è stato fermo, la Juventus ha proposto Benatia, iniziale no del Milan. In serata è avvenuto tra le parti un altro colloquio e secondo quanto riporta ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : i colpi di mercato e gli affari messi a segno dalle squadre. Juventus scatenata - Milan rafforzato : Le dodici società che parteciperanno alla Serie A 2018-2019 di Calcio femminile sono nel vivo della sessione di mercato estiva per essere pronte in vista della prima giornata di campionato che prenderà il via sabato 15 settembre. Andiamo ad analizzare i movimenti di mercato più importanti registrati sinora dalle squadre della massima Serie. Partiamo dalle campionesse d’Italia in carica della Juventus, che si sta rendendo protagonista di un ...

Vertice Milan-Juve per Bonucci. Il Chelsea pensa a Caldara : ROMA - Leonardo non ha voluto, e potuto, illudere nessuno. ''Sarà un mercato senza botti' ha detto il nuovo direttore dell'area tecnica del Milan. Che qualcosa dovrà inventarsi per esaudire le ...

BONUCCI - JuveNTUS E MILAN TRATTANO/ Ultime notizie : Ventura sorpreso - Paratici parla con Caldara : BONUCCI torna alla JUVENTUS? Trattativa in corso con il MILAN: le Ultime notizie e gli aggiornamenti. Incontro tra il direttore sportivo Paratici e l'agente Lucci, c'è il nodo Caldara(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 20:41:00 GMT)

Bonucci - Juventus e Milan trattano/ Ultime notizie : ds bianconero Paratici incontra anche l'agente di Caldara : Bonucci torna alla Juventus? Trattativa in corso con il Milan: le Ultime notizie e gli aggiornamenti. Incontro tra il direttore sportivo Paratici e l'agente Lucci, c'è il nodo Caldara(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 18:37:00 GMT)

Juventus-Milan : terminato il summit per Bonucci. E su Caldara spunta il Chelsea : MILANO - Prosegue la trattativa fra Milan e Juventus , avviata qualche giorno fa per il ritorno in bianconero di Leonardo Bonucci . Si studiano le possibili soluzioni, con il Milan che prova a ...

Calciomercato - Bonucci-Caldara : Juve disposta allo scambio col Milan - ma con Higuain : Milan-Juventus: l'asse di mercato continua a essere bollente. Proseguono i contatti tra le due società per risolvere l'intrigo che coinvolge tre giocatori: sul piatto ci sono Leonardo Bonucci, Mattia ...

Milan-Juve - procede trattativa Bonucci : ANSA, - MILANO, 27 LUG - Prosegue la trattativa fra Milan e Juventus, avviata qualche giorno fa per il ritorno in bianconero di Leonardo Bonucci. Si studiano le possibili soluzioni, con il Milan che ...

Juve-Caldara-Bonucci - vertice a Milano - E poi Paratici incontra Leonardo : Il summit per capire la volontà del club bianconero. Uno spiraglio per Leo, ma Allegri non vuole privarsi di Caldara. E c'è molto altro

Juve-Milan - vertice a Milano : lo scambio Caldara-Bonucci prende forma? : Milan e Juventus continuano a lavorare sottotraccia allo scambio Bonucci-Caldara. Oggi a Palazzo Parigi, hotel in centro a Milano, si è svolto un vertice che ha visto protagonisti il direttore ...

Juventus-Milan - ecco l’esito dell’ultimo incontro : Nuovo incontro nelle ultime tra Juventus e Milan per concludere la maxi-operazione di calciomercato. Si lavora la ritorno in bianconero del difensore Leonardo Bonucci ma la trattativa è bloccata sulla contropartita da girare al Milan, la Juventus ha ribadito la volontà di non voler lasciare partire Caldara, si è deciso di sacrificare Rugani, destinazione Chelsea. La dirigenza bianconera ha nuovamente proposto Benatia, i rossonero per il ...