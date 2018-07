Juve | la Curva Sud protesta per il caro abbonamenti

‘Ndrangheta e curva della Juventus : l’ex ultras Fabio Germani condannato in appello a 4 anni e 5 mesi : Aveva introdotto il presunto esponente di una famiglia della ‘Ndrangheta agli uomini della Juventus. Per la procura generale lo aveva fatto sapendo di aver avvantaggiato gli interessi dalla malavita nel bagarinaggio e per questo la Corte d’appello di Torino ha condannato Fabio Germani, 43 anni, ex ultras bianconero che con i suoi modi affabili era entrato in contatto con calciatori, allenatori e soprattutto funzionari del club. L’accusa nei suoi ...