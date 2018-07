Juve in Usa | col Benfica 4-4-2 | aspettando Ronaldo | e Bonucci

Juve - la tourée negli Usa porta il 20% di incassi in più : Come scrive Il Corriere dello Sport la Juve ha incassato il 20% in più dalla torunée americana di questa estate rispetto a quella di un anno fa. La squadra bianconera in queste settimane si trova negli Stati Uniti dove, dopo aver ...

Juventus - negli USA si diffonde il contagio! #Contajus : i tifosi ‘zebrati’ con una tecnica davvero originale [GALLERY] : tifosi della Juventus ‘zebrati’ negli USA! #Contajus: allo stadio di Philadelphia tutti pazzi per il bodypainting a tinte bianconere Non solo una grande gioia per il 2-0 inflitto al Bayern Monaco, anche tanto divertimento per i tifosi della Juventus, accorsi in migliaia a guardare la squadra impegnata nell’International Champions Cup. I supporters bianconeri hanno potuto sottoporso al ‘contagio’, ...

Juventus - Andrea Favilli superstar : il baby bomber stende il Bayern Monaco - 2-0 negli Usa : La Juventus scopre Andrea Favilli : doppietta, 2-0 al Bayern Monaco e tanti applausi. Era già stata decisa la sua partenza per Genova, sponda Genoa , ma forse la prestazione del baby bomber 21enne , ...

Negli Usa vince la Juve - Milan ko ai rigori - Roma ribaltata : Roma, 26 lug., askanews, - Buona la prima per la Juventus Negli Stati Uniti nell'esordio dell'International Champions Cup. A Philadelphia, al Lincoln Financial Field, la squadra di Allegri si è ...

Torneo Icc negli Usa : bene la Juve - male la Roma : Esordio vincente della Juventus senza Ronaldo all'International Champions Cup, il Torneo amichevole in diverse città Usa al quale partecipano le migliori squadre d'Europa. Sotto il diluvio di ...

Charles-Sivori-Boniperti : le figurine di Marchionne - la Juve lo ricorda in USA : Non è più tornato indietro da quel mondo onirico composto da misteri che nessun umano è mai stato in grado di raccontare. Dal sonno artificiale al coma profondo e irreversibile Sergio Marchionne ha ...

Bonucci in ginocchio dalla Juventus. Marotta : prima si tagli l'ingaggio e chieda scusa : TORINO - Leonardo Bonucci vuole tornare alla Juventus . Tutto parte da qui, come ha anticipato in diretta Michele Criscitiello, lunedì sera alle 23 su Sportitalia. Il difensore l'ha fatto sapere al ...

Juve si allena in Usa - domani sfida il Bayern : Primo allenamento negli Stati Uniti per la Juventus, che oggi ha cominciato a lavorare alla Pingry School, nel New Jersey. Dopo una parte iniziale della seduta dedicata alla palestra, i bianconeri hanno proseguito il lavoro in campo, dedicandosi soprattutto alla circolazione del pallone in preparazione del match di domani al Lincoln Financial Field di Philadelphia contro il Bayern Monaco, esordio bianconero alla International Champions Cup ...

Juve si allena in Usa - domani il Bayern : ANSA, - TORINO, 24 LUG - Primo allenamento negli Stati Uniti per la Juventus, che oggi ha cominciato a lavorare alla Pingry School, nel New Jersey. Dopo una parte iniziale della seduta dedicata alla ...

Juventus negli Usa : allenamenti in vista del Bayern : La Juventus è negli Usa. Decollati ieri mattina da Caselle, i bianconeri hanno effettuato uno scalo a Francoforte, sono ripartiti dopo le 13 e nella notte italiana hanno toccato terra all’aeroporto di Newark, New Jersey, area metropolitana di New York. In giornata la squadra sara’ alla Pingry School, dove iniziera’ ad allenarsi: primo impegno amichevole, nella notte tra mercoledi’ e giovedi’, contro il Bayern ...

Juventus in volo per gli Usa - in programma 4 amichevoli : La Juventus è decollata questa mattina dall’aeroporto di Caselle alla volta degli Stati Uniti. Sono quattro le amichevoli in programma durante le due settimane della tournee, la prima il 25 luglio contro il Bayern Monaco a Philadelphia. Seguiranno quelle contro Benfica, il 28 luglio in New Jersey, All Star Game della Mls il primo agosto ad Atlanta e il 4 agosto Real Madrid a Washington. Allegri ha convocato per la tournee 27 ...

Juve in volo per gli Usa - al via tournee : ANSA, - TORINO, 23 LUG - La Juventus è decollata questa mattina dall'aeroporto di Caselle alla volta degli Stati Uniti. Sono quattro le amichevoli in programma durante le due settimane della tournee, ...

La Juventus vola negli Usa : la tournée vale 7 milioni di euro : La Juventus vola negli Usa: è pronta ad iniziare la tournée estiva, che garantirà anche una fetta rilevante di ricavi. L'articolo La Juventus vola negli Usa: la tournée vale 7 milioni di euro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - i convocati per la tournée negli Usa : Sturaro e Spinazzola restano a Torino : Leonardo Spinazzola nel giorno della presentazione. Getty Images Non c'è Cristiano Ronaldo, come da programma, perché concluderà le vacanze il 30 luglio per riprendere a lavorare alla Continassa con ...