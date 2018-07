Juve | Allegri si gusta i giovani | gran gol di Clemenza Benfica battuto ai rigori

ICC : Juventus-Benfica 5-3 dopo i rigori - Allegri si gode la perla di Clemenza : Lusitani in vantaggio con una punizione di Grimaldo al 65', il baby bianconero pareggia all'84' con un bellissimo gol

Juventus - Allegri : “CR7 valore aggiunto. Con Bonucci ottimo rapporto” : Juventus, Allegri- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa in vista di Juventus-Benfica, match in programma questa sera, ha fatto il punto della situazione su CR7 e sul probabile ritorno di Bonucci. SU CRISTIANO RONALDO… “Ronaldo? È un valore aggiunto per noi. Ha esperienza internazionale, un grandissimo giocatore e sono felice di poterlo allenare. Vedo troppa eccitazione […] L'articolo Juventus, Allegri : ...

Juventus - Allegri : "Ronaldo deve essere la normalità. Vedo troppa eccitazione" : Il tecnico bianconero parla alla vigilia della seconda sfida di International Champions Cup con il Benfica: "Stiamo lavorando bene. Cancelo? Può diventare uno dei migliori terzini del mondo"

Juventus - Cancelo : 'Allegri mi ha fatto sentire a mio agio' : ' Mi piace giocare l'International Champions Cup perche' ci si puo' confrontare con le migliori squadre del mondo e affrontarle durante l'estate ci permette di prepararci al meglio fisicamente e ...

Juve - Allegri : 'Non voglio fare mai brutte figure. La vera stagione inizia dopo la sosta per le Nazionali' : Massimilano Allegri , allenatore della Juventus , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dei bianconeri contro il Bayern Monaco. Queste le sue dichiarazioni: 'C'erano molti giovani soprattutto nel secondo tempo, hanno fatto la loro parte e sono contento, più che ...

Juventus - 2-0 al Bayern. Allegri : 'Bravi tutti - anche i giovanissimi. Felice per Favilli - ma andrà al Genoa' : 2-0 al Bayern Monaco: comincia al meglio la stagione della Juventus. Il successo nella prima amichevole di International Champions Cup può far sorridere Massimiliano Allegri, Felice anche per la ...