Juve | Allegri perdona Bonucci | Nessun problema con lui

Juve - Allegri : 'Troppa eccitazione per Cristiano Ronaldo - deve essere normalità' : Quanto ai nuovi, Allegri spende due parole su Cancelo, 'un giovane che ha grandi potenzialità per diventare uno dei migliori terzini del mondo'.

Juventus – Il futuro di Favilli è già segnato - Allegri lo svela in conferenza : “andrà in un club di A” : L’allenatore della Juventus ha commentato in conferenza stampa la prestazione fornita contro il Bayern, soffermandosi sul futuro di Favilli Cristiano Ronaldo non è ancora in campo ma la Juventus già gira a mille grazie alle magie del giovane Favilli. Il baby attaccante bianconero con una doppietta ha steso il Bayern Monaco nella gara di esordio della Juve nella International Champions Cup a Philadelphia. Le due reti di Favilli sono ...