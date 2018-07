Jennifer Lopez compleanno | mega party in bikini e anello costosissimo al dito | FOTO

Jennifer Lopez per i 49 anni brinda in bikini con la famiglia : la foto è virale. Boom di ‘like’ per lo scatto (FOTO) : Jennifer Lopez festeggia i 49 anni. Per la popstar un brindisi in bikini con tutta la famiglia. Sceglie il prosecco per alzare i calici e fa vedere a tutti addominali che pure una ventenne si sogna. E’ semplicemente strepitosa, al punto che la foto condivisa fa il pieno di ‘like’: piace a quasi 3 milioni e mezzo di fan. Per i 49 anni prima una seduta in palestra e poi una festa in famiglia, Jennifer Lopez si diverte e si piace in bikini. Non ha ...

Jennifer Lopez a 50 anni sorprende tutti con il suo addome super scolpito : Quasi 50 anni e non dimostrarli. Con un corpo mozzafiato, Jennifer Lopez fa intimidire anche le più giovani star dello show business. Merito di Madre Natura che le ha concesso tanta grazia e...

Jennifer Lopez a 50 anni sorprende tutti con il suo addome super scolpito : Famosa in tutto il mondo per quel lato B da urlo, oltre che per le sue doti artistiche,, da oggi la bella Jennifer può vantare anche un addome super scolpito, che non perde occasione di sfoggiare in ...

Jennifer Lopez - brindisi ai suoi 49 anni con addominali super : Mai come in questo caso vale il detto: (quasi) 50 anni e non sentirli: Jennifer Lopez ha soffiato su 49 candeline, con una bella festa in famiglia, insieme ai figli, al fidanzato Alex Rodriguez, i figli di lui e pochi amici intimi. E le foto, postate su Instagram da entrambi, ritraggono una famiglia allargata, felice e super in forma. L’attrice e cantante, nata a New York il 24 luglio 1969, ha brindato ai suoi 49 anni esibendo un fisico ...

Addominali da favola come Jennifer Lopez : All’alba dei 50 anni, Jennifer Lopez ne ha appena compiuti 49, non può che congratularsi col proprio DNA e perché no, anche con se stessa e i suoi allenamenti per il look da eterna ragazzina che la contraddistingue.LEGGI ANCHERimettersi in forma: il rush finale Avvistata di recente fa tra le strade di Los Angeles in compagnia del suo fidanzato Alex Rodriguez, la vulcanica cantante ha infatti fatto sfoggio di una silhouette di tutto rispetto ...

Jennifer Lopez - 49 anni super hot in 15 memorabili selfie : Cantante, attrice e regina milf di Instagram, Jennifer Lopez spegne oggi 49 candeline con la serenità di chi ha raggiunto la felicità nella propria professione e nel privato e vantando un fisico che non perde un colpo, anzi affascina ogni giorno e ogni anno di più. Sarà una maggiore consapevolezza di sé, la soddisfazione per il proprio successo – costruito passo dopo passo, con una tenacia invidiabile – ma una cosa è certa: J-Lo è ...

Jennifer Lopez compie 39 anni : l'incredibile metarmofosi della bomba latina in star mondiale. I look ieri e oggi : E continuerà a dividersi tra musica e cinema diventando una delle personalità latino americane più influenti al mondo. Al grandissimo successo JLo affianca un fiuto da imprenditrice: fonda una casa ...

Buon compleanno Jennifer Lopez - i segreti di bellezza di una splendida 49enne : Il 24 luglio la popstar Jennifer Lopez spegne 49 candeline; chi l’avrebbe mai detto? Che sia perché balla e fa sport da quando è ragazza o semplicemente perché ha dalla sua un Dna invidiabile, fatto sta che JLo non accusa il minimo segno di invecchiamento. Anzi, non sono in pochi a sostenere che per lei vale la regola inversa: più passano gli anni, e più il suo tasso di sex appeal si impenna. Quali sono i suoi segreti di bellezza? Proviamo ...

Shades of Blue 2 su Canale 5? Mediaset dice no : Jennifer Lopez costretta a traslocare : Tiro mancino quello di Mediaset al pubblico di Shades of Blue 2. La seconda stagione della serie con Jennifer Lopez era molto attesa e tutti erano convinti di poterla vedere in estate, magari al termine dei Mondiali di Calcio 2018, proprio su Canale 5 ma non sarà così. Mediaset ha cambiato ancora una volta le carte in tavola costrigendo Jennifer Lopez e il cast di Shades of Blue 2 a traslocare lasciando la prima serata di Canale 5 per ...

Il ragazzo della porta accanto/ Su Rete 4 in onda il film con Jennifer Lopez (oggi - 21 giugno 2018) : Il ragazzo della porta accanto, Rete 4: in onda il film di Rob Cohen con nel cast Jennifer Lopez, Ryan Guzman, Ian Nelson, John Corbett e Kristin Chenoweth (oggi, 21 giugno 2018)(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 09:58:00 GMT)

ENOUGH-VIA DALL'INCUBO/ Su Rai 3 il film con Jennifer Lopez (oggi - 18 giugno 2018) : Enough - Via DALL'INCUBO, il film in onda su Rai 3 oggi, lunedì 18 giugno 2018. Nel cast: Jennifer Lopez e Billy Campbell, alla regia Michael Apted. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 09:42:00 GMT)

Jennifer Lopez : il matrimonio con Alex Rodriguez può aspettare : Jennifer Lopez racconta la sua esperienza #MeToo: 'Un regista mi chiese di mostrargli le tette' Jennifer Lopez disse di no ad un regista esageratamente voyeur. Jennifer Lopez è arrivata alla soglia dei 50 anni con ben 3 divorzi alle spalle. Il primo da Ojani Noa, suo sposo tra il 1997 e il 1998; il secondo da Cris Judd, suo marito tra il 2001 e il 2003; il terzo da Marc ...

Jennifer Lopez preziosa e sensuale nel nuovo singolo “Dinero” : Le superstar del Bronx Jennifer Lopez e Cardi B sulla scia del denaro insieme al celebre e poliedrico artista DJ KHALED nel nuovo bollente singolo di Jennifer, “Dinero”, da venerdì 1 giugno in radio. Accattivante performer senza eguali nel mondo, la Lopez tira fuori, ancora una volta, il caldo stile vocale che l’ha sempre contraddistinta in un nuovo coinvolgente pezzo, che ha entusiasmato da subito i suoi fan ed estimatori che hanno ...

Jennifer Lopez preziosa e sensuale nel nuovo singolo “Dinero” : Le superstar del Bronx Jennifer Lopez e Cardi B sulla scia del denaro insieme al celebre e poliedrico artista DJ KHALED nel nuovo bollente singolo di Jennifer, “Dinero”, da venerdì 1 giugno in radio. Accattivante performer senza eguali nel mondo, la Lopez tira fuori, ancora una volta, il caldo stile vocale che l’ha sempre contraddistinta in un nuovo coinvolgente pezzo, che ha entusiasmato da subito i suoi fan ed estimatori che hanno ...