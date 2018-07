Isola dei Famosi | Eva Henger ironizza sulla denuncia di Francesco Monte | ' Magari ha

EVA HENGER E FRANCESCO MONTE / "Il canna-gate a L'Isola dei famosi? Sto ancora aspettando la sua denuncia" : Eva HENGER torna a parlare del canna-gate alL'Isola dei famosi e del suo rapporto con FRANCESCO MONTE. Come si è conclusa la querelle? Ad oggi non è arrivata alcuna denuncia...(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 09:51:00 GMT)

Isola dei FAMOSI 14/ Stefano De Martino non sarà l'inviato : al suo posto Vladimir Luxuria? : ISOLA dei FAMOSI 14, Stefano De Martino non sarà nuovamente l'inviato del reality show: il napoletano ha rifiutato la proposta per amore del figlio Santiago.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 17:40:00 GMT)

IVA ZANICCHI/ "L'Isola dei Famosi? La farei volentieri. Perderei 20 chili e mi divertirei moltissimo!" : Iva ZANICCHI, in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, racconta: "La politica? Ho sbagliato a buttarmi in quell'esperienza. Ora sogno il festival di Sanremo!"(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 17:11:00 GMT)

