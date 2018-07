iPhone X | lo smartphone Apple vince anche sul mercato dell' usato E’ quello che vale di

Così Gorilla Glass 6 cambierà il mondo dei distratti con smartphone - iPhone incluso - : La sesta generazione di Gorilla Glass offrirà maggiore resistenza e Corning si è concentrata più sulla ripetizione della caduta che sull'intensità dell'atto. Un responsabile dell'azienda spiega i ...

Gli smartphone di Samsung superano l’iPhone nelle aziende olandesi : Stando ad un sondaggio, le aziende e le organizzazioni olandesi nel 2017 hanno sempre più ridotto la propria dipendenza dall'iPhone, puntando su Samsung L'articolo Gli smartphone di Samsung superano l’iPhone nelle aziende olandesi proviene da TuttoAndroid.

iPhone 8 supera tutti - a maggio è lo smartphone più venduto al mondo - : In classifica, naturalmente, anche il rivale di sempre, il Galaxy S9 nella sua variante Plus con schermo più grande A maggio lo smartphone più venduto al mondo è iPhone 8, che supera tutti i suoi ...

iPhone 8 è lo smartphone più venduto a maggio 2018 : Secondo l'ultimo report di Counterpoint, nel mese di maggio Apple ha riconquistato il primo posto nella classifica mondiale degli smartphone con l'iPhone 8 L'articolo iPhone 8 è lo smartphone più venduto a maggio 2018 proviene da TuttoAndroid.

Accessori innovativi per smartphone : la prima scocca in sughero - la cover con airbag - quella che dona Android all'iPhone : L' ultimo Accessorio per smartphone si rivolge al mondo Apple , in particolar modo a quello dei possessori di un iPhone che, tuttavia, hanno sempre invidiato la flessibilità dell'universo Android: si ...

Samsung Galaxy X - lo smartphone pieghevole che costerà più di un iPhone : Indietro 15 giugno 2018 2018-06-15T12:41:12+00:00 ROMA – Dovrebbe arrivare nel 2019 ma a un prezzo che potrebbe far titubare tanti nell’acquisto: si tratta del Samsung Galaxy X, lo smartphone pieghevole che la casa di produzione coreana ha in cantiere. Il telefono, secondo gli ultimi rumors, dovrebbe costare circa 1850 dollari. 1600 euro il corrispettivo in euro. […] L'articolo Samsung Galaxy X, lo smartphone pieghevole che costerà più di ...

Lo smartphone pieghevole di Samsung costerà il doppio dell'iPhone X : Secondo gli esperti Samsung ha intenzione di rivoluzionare definitivamente il mondo della telefonia mobile con questo nuovo dispositivo. Per il mercato degli smartphone, infatti, non è un momento ...

Samsung Galaxy X pieghevole/ Il nuovo smartphone costerà più dell’iPhone X? Preparate 1.600 euro : Samsung Galaxy X pieghevole, il nuovo smartphone costerà più dell’iPhone X? Preparate 1.600 euro. Dovrebbe arrivare sul mercato durante il prossimo anno: ecco le ultime(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 19:08:00 GMT)

La funzione per «disintossicarci» dallo smartphone e le altre novità in arrivo su iPhone e iPad : Come sempre, nel suo appuntamento di fine primavera, Apple annuncia le novità dei suoi sistemi operativi: iOS, watchOS, macOS e tvOS. Sono il cuore dei dispositivi che abbiamo in tasca – per chi ami la Mela – e di volta in volta si arricchiscono di nuove funzionalità, alcune molto utili e magari attese altre che spaziano più dalle parti del divertimento e delle curiosità. Vediamo quali sono quelle annunciate quest’anno da Tim Cook e dagli altri ...

Giochi per il vostro Smartphone : tre giochi originali e tutti da... toccare - Homo Machina iPhone : Aero Smash Grafica pixel-retrò e sparatutto multi direzionale: come non amare Aero Smash, visto che oltretutto scaricarlo non costa un centesimo? Il vostro mezzo aereo si muove su un mondo sempre ...