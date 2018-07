Inter | Spalletti dopo il ko contro il Chelsea | le indicazioni di calciomercato

Inter - Vidal e Vrsaljko sempre più vicini : come cambierebbe l'undici di Spalletti : L'Inter si sta muovendo per chiudere la sessione estiva di Calciomercato con due grandi acquisti. E' ormai nota l'esigenza della societa' nerazzurra di acquistare un terzino destro e un centrocampista centrale. La conferma è arrivata anche dal tecnico, Luciano Spalletti, che ieri, dopo la cena avuta con i dirigenti, ha ribadito ai microfoni dei cronisti come sara' necessario avere a disposizione una rosa da ventitré elementi, tutti di prima ...

Inter e Spalletti ecco il gioco delle coppie : E stasera a Nizza, calcio d'inizio alle 20.05, diretta Sky Sport, l'Inter debutta nella International Champions Cup 2018 contro il Chelsea di Sarri. Intanto l'Inter è a un passo dal sold out negli ...

Inter - Spalletti attacca Squinzi : “non ha più spazio sulla parete…” : Inter, Spalletti non le manda a dire al presidente del Sassuolo, lo scontro con i neroverdi si accende già da adesso nonostante manchi un po’ alla gara Inter, Spalletti ha commentato l’inizio di campionato nerazzurro dopo il sorteggio dei calendari. Il tecnico nerazzurro, Interpellato da InterTV è parso molto pungente nei confronti di Squinzi, patron del Sassuolo: “Penso che l’inizio del campionato nasconda sempre ...

Inter - c'è ancora un punto di domanda - ma Spalletti può contare su un buon biglietto da visita : La coppia Icardi-Lautaro da i primi importanti segnali di coesistenza e questo è un buon motivo per sorridere per i tifosi nerazzurri. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i due centravanti si siano presentati con un buon biglietto da visita. 'È l'Inter degli argentini? Forse è ancora presto per dirlo, ma di certo i tifosi nerazzurri possono ...

Inter - terza gara senza vittorie - ma Spalletti non perde il buon umore : Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. 'Ha urlato, si è sbracciato, ha costantemente richiamato i suoi all'ordine. Era una partita vera, e alla fine, anche se è arrivata la terza uscita ...

Inter - Spalletti : “l’infortunio di Dalbert è meno grave del previsto” : “Sembra rientrato il pericolo che per Dalbert sia qualcosa di grave, vediamo i prossimi giorni. Sono i rischi di questo periodo”. Il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, ha commentato così l’infortunio alla spalla occorso al terzino nerazzurro Dalbert nella sfida contro lo Sheffield United, terminata sull’1-1. “Stasera è andata molto bene perché loro sono già in grande condizione – ha proseguito ...

Inter - la trasferta inglese promuove l'esperimento di Spalletti : La trasferta inglese ha dato un responso importante: Icardi e Lautaro possono giocare insieme. Questo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come l'esperimento di Spalletti sia riuscito. ' La sfida di Sheffield, contro una squadra che non aveva tanta voglia di giocare un match 'solo' amichevole , forse perché il 4 agosto ...