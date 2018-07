Blastingnews

: Inter, Biasin: 'Atletico e M.United hanno aperto al prestito per Vrsaljko e Darmian' - InformazioneOK : Inter, Biasin: 'Atletico e M.United hanno aperto al prestito per Vrsaljko e Darmian' - BertoliSamuele : RT @vivoperlinter: Mercato Inter |Biasin: “L’Inter ha ottenuto un’apertura per due giocatori” -

(Di sabato 28 luglio 2018)sempre protagonista delle indiscrezioni dal mondo del Calciomercato. La societa' nerazzurra ha gia' portato a termine 5 acquisti, ma questi sembrano non bastare a Luciano Spalletti, che per la sua rosa ha chiesto almeno due calciatori per reparto, con particolare attenzione verso quello difensivo, che gia' nella passata stagione era sembrato essere discretamente deficitario, nonostante adesso si pensi maggiormente - visto che è arrivato un forte difensore come De Vrij a sistemare il reparto centrale - alla fascia destra, che annovera il solo D'Ambrosio. Formula delgradita alle societa' di: parola diL'sta da mesi ormai cercando un terzino da posizionare sulle corsie esterne del team allenato da Luciano Spalletti. I due nomi più citati in queste ultime settimane sono stati quelli di SimeVIDEO dell'Madrid e ...