Intendo riportare la Rai al suo vecchio splendore Parla il presidente in

(Di sabato 28 luglio 2018) "Ora volto pagina, con l'intento di rinnovare la Rai e di riportarla al suo, non solo giornalistico ma di contenuti in generale". Così Marcello Foa, indicato come nuovodella Rai, in un'intervista che il Corriere del Ticino - del cui gruppo è l'attuale ad - ha pubblicato oggi."Ho sempre ammesso di essere soprattutto un giornalista, di avere questa meravigliosa professione nel sangue, e d'ora in poi questa mia passione verrà esercitata ancora di più, ma per permettere ai colleghi della Rai di lavorare nel migliore dei modi". Si è espresso così Marcello Foa, indicato come nuovodella Rai, in un passaggio dell'intervista.