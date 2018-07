Insulti razzisti e pugni | richiedente asilo aggredito a Partinico

Palermo : Insulti razzisti e botte a giovane richiedente asilo - indagini : Palermo, 28 lug. (AdnKronos) - insulti razzisti e botte. Vittima un senegalese di 19 anni che stamani si è presentato in caserma a Partinico, nel Palermitano, per denunciare l'aggressione di cui sarebbe rimasto vittima giovedì scorso. Secondo il racconto del giovane richiedente asilo ospite dal 2016

"Tornate a casa vostra - vi ammazzo tutti" : Insulti razzisti ai bimbi del centro estivo : "Due volte, due persone diverse, sono venute a minacciare i bambini. Una donna gli ha detto di 'tornare a casa loro', un uomo più esplicitamente gli ha gridato 'vi ammazzo tutti', seguito da parole che...

Mondiali - Insulti razzisti a Fernandinho : Nel giorno del ritorno a casa della nazionale brasiliana, atterrata all’aeroporto Tom Jobim di Rio de Janeiro, la Cbf, federcalcio brasiliana, scende in campo per difendere Fernandinho. Il centrocampista del Man City, chiamato a sostituire lo squalificato Casemiro, ha causato l’autogol che ha dato il via alla sconfitta con il Belgio. Per questo in tanti sui social non lo hanno perdonato, bersagliandolo con insulti razzisti ...

Migranti - Insulti razzisti di Forza Nuova a Balotelli : "Più stupido che nero" : Striscione di Forza Nuova contro Balotelli a Brescia "Sei più stupido che nero" scritto in dialetto bresciano

Senegalese freddato nel milanese con 10 colpi alla testa e al petto. La moglie : "Litigio con Insulti razzisti" : Un Senegalese è stato ucciso questa notte a colpi di arma da fuoco per strada a Corsico, nell'hinterland di Milano. L'omicidio è avvenuto, intorno alle 23.30, in via delle Querce. La moglie ha riferito ai carabinieri che il marito aveva avuto un diverbio con una persona che gli avrebbe rivolto anche epiteti razzisti, anche se le modalità dell'omicidio ha tutti i connotati di un'esecuzione, più tipica degli ambienti ...

Justin Bieber denunciato per aggressione e Insulti razzisti a un fan in Ohio : video dell’incidente : Justin Bieber denunciato per rissa ed insulti razzisti nei confronti di un fan: la notizia è stata divulgata ieri, venerdì 8 giugno, nonostante l'episodio risalga a due anni fa. L'8 giugno 2016, infatti, si verificò l'incidente che coinvolse la popstar canadese in una rissa verbale e fisica. Justin Bieber aggredì ed insultò con riferimenti razziali un ragazzo, Rodney Cannon: quest'ultimo scattò una foto al cantante, senza avere il suo ...