Insulti e botte a un giovane richiedente asilo | Tornatene al tuo Paese

Palermo : Insulti razzisti e botte a giovane richiedente asilo - indagini : Palermo , 28 lug. (AdnKronos) - insulti razzisti e botte . Vittima un senegalese di 19 anni che stamani si è presentato in caserma a Partinico, nel Palermitano, per denunciare l'aggressione di cui sarebbe rimasto vittima giovedì scorso. Secondo il racconto del giovane richiedente asilo ospite dal 2016

Palermo : Insulti razzisti e botte a giovane richiedente asilo - indagini : Palermo , 28 lug. (AdnKronos) – insulti razzisti e botte . Vittima un senegalese di 19 anni che stamani si è presentato in caserma a Partinico, nel Palermitano, per denunciare l’aggressione di cui sarebbe rimasto vittima giovedì scorso. Secondo il racconto del giovane richiedente asilo ospite dal 2016 di una comunità, un gruppo di ragazzi l’avrebbe avvicinato mentre si trovava nella piazza del grosso centro del Palermitano prima ...

Messina : Insulti e botte alla moglie per anni - arrestato : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) - insulti , minacce di morte e violenze fisiche. L'ennesima storia di maltrattamenti tra le mura domestiche è stata scoperta a Messina dai carabinieri, che hanno fatto scattare le manette ai polsi di un cittadino straniero di 54 anni . I militari, intervenuti in un apparta

Messina : Insulti e botte alla moglie per anni - arrestato : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) – insulti , minacce di morte e violenze fisiche. L’ennesima storia di maltrattamenti tra le mura domestiche è stata scoperta a Messina dai carabinieri, che hanno fatto scattare le manette ai polsi di un cittadino straniero di 54 anni . I militari, intervenuti in un appartamento nella zona sud della città dopo una telefonata al 112 che segnalava urla e forti rumori provenienti da un’abitazione, ...

Berlino - Insulti e botte : quindicenne vittima dei bulli antisemiti : Gli appiccicavano adesivi con la svastica sulla schiena, gli soffiavano il fumo delle sigarette in faccia dicendo che, almeno così si sarebbe ricordato «dei suoi antenati morti nelle camere a gas». ...

Botte e Insulti a medici e infermieri - la guerra in ospedale : "Noi lasciati soli" : Il sondaggio che l'Anaao Assomed ha condotto da aprile a maggio 2018 -- su un campione di medici di tutte le specialità iscritti all'Associazione medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale - è un vero e proprio...

"Vegano di m...a - cosa mangi?". Insulti e botte al cliente. Arrestati 4 giovani della Milano "bene" : Quattro giovani sono stati Arrestati per rapina aggravata e lesioni dopo aver aggredito verbalmente e picchiato il cliente di un ristorante vegano a Milano. "Vegani di m...", "fate schifo", "che c... state mangiando?", sono queste le frasi che hanno rivolto a un 32enne che stava cenando col fratello seduto ai tavolini esterni di un locale in viale Monte Nero.Un'aggressione gratuita da parte degli sconosciuti, successivamente identificati dai ...