Inquilini non gli pagano affitto | li investe con l' auto e li rapina

(Di sabato 28 luglio 2018) A mali estremi, estremi rimedi. Il proprietario di un immobile sembra aver preso alla lettera il famoso detto, decidendo così di riscuotere la somma dovuta dai suoi affittuari con la forza: prima li ha investiti con l'mentre andavano in bicicletta poi li ha aggrediti eti dei cellulari e del portafogli.È accaduto ieri sera in zona Casilino a Roma. Quando gli agenti del reparto volanti sono arrivati in Via Carpineto Sinello, per una segnalazione di lite violenta, hanno riscontrato la presenza di un uomo e una donna a terra. Questi hanno raccontato di essere stati investiti mentre andavano in bicicletta dal proprietario dell'appartamento in cui vivono e con cui da diverso tempo hanno dei problemi legati all'.In particolare il conducente, in compagnia di una donna e di altre due persone, si era avvicinato a loro con il veicolo accelerando e frenando in ...