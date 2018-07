India : almeno 49 morti per piogge e inondazioni nel nord : almeno 49 persone sono morte per le forti piogge e le inondazioni che hanno colpito il nord dell’India con conseguenze per circa 300mila residenti, in particolare nello Stato dell’Uttar Pradesh. Le precipitazioni, sostenute dai monsoni, hanno causato anche 42 feriti e distrutto o danneggiato decine di edifici. L'articolo India: almeno 49 morti per piogge e inondazioni nel nord sembra essere il primo su Meteo Web.

India - piogge monsoniche nel nord : almeno 37 morti e case distrutte : almeno 37 persone sono morte a causa delle piogge monsoniche che hanno distrutto diverse abitazioni e provocato alluvioni nel nord dell'India. Il maltempo sta flagellando in particolare lo Stato dell'...

Forti piogge monsoniche e frane in India : 9 morti in villaggi dello stato di Manipur : A causa di frane provocate dalle Forti piogge monsoniche, almeno 9 persone sono morte nell’India nordorientale, nello stato di Manipur: gli smottamenti si sono verificati nella notte, sorprendendo le vittime nel sonno. I soccorritori sono sul posto. L'articolo Forti piogge monsoniche e frane in India: 9 morti in villaggi dello stato di Manipur sembra essere il primo su Meteo Web.

Piogge monsoniche in India : almeno 15 morti : almeno 15 persone sono morte in India a causa delle Piogge monsoniche, che hanno provocato inondazioni e frane: lo hanno reso noto fonti ufficiali. Salgono così a 200 i morti per i monsoni nel 2018. Nel Manipur si registrano 9 vittime, tra cui 8 bambini, mentre 6 persone sono rimaste uccise in alluvioni e frane nell’Uttarakhand, Stato himalayano nel nord del Paese. L'articolo Piogge monsoniche in India: almeno 15 morti sembra essere il ...

Piogge monsoniche - frana nel nordovest dell’India : 9 morti tra cui 8 bambini : Una frana nel nordest dell’India, innescata dalle Piogge monsoniche, ha provocato la morte di 8 bambini e una donna: la tragedia è avvenuta nel villaggio di Tamenglong, nello stato di Manipur. La frana ha travolto alcune abitazioni sorprendendo le vittime nel sonno. Mumbai è nel caos a seguito di quattro giorni di Piogge torrenziali: violente precipitazioni nella capitale finanziaria dell’India hanno mandato in tilt i trasporti ...