India | almeno 49 morti per piogge e inondazioni nel nord

India - piogge monsoniche nel nord : almeno 37 morti e case distrutte : almeno 37 persone sono morte a causa delle piogge monsoniche che hanno distrutto diverse abitazioni e provocato alluvioni nel nord dell'India. Il maltempo sta flagellando in particolare lo Stato dell'...

Piogge monsoniche hanno colpito il Nord dell'India provocando crolli di abitazioni e allagando vaste aree: almeno 37 persone hanno perso la vita. Le autorità hanno reso noto che le piogge proseguiranno ancora per le prossime 48 ore nell'Uttar Pradesh. La maggior parte delle vittime è stata registrata ad Agra, dove si trova il celebre Taj Mahal: tra le vittime, 4 membri di una famiglia, morti nel crollo della loro casa.

Il crollo di un palazzo in costruzione è avvenuto nel villaggio di Shahberi, ad est della capitale New Delhi, in India. Finora dalle macerie sono stati estratti tre cadaveri ma al momento della tragedia erano almeno una dozzina le persone che si trovavano nell'edificio. Al lavoro sul posto oltre 100 soccorritori.

almeno 15 persone sono morte in India a causa delle Piogge monsoniche, che hanno provocato inondazioni e frane: lo hanno reso noto fonti ufficiali. Salgono così a 200 i morti per i monsoni nel 2018. Nel Manipur si registrano 9 vittime, tra cui 8 bambini, mentre 6 persone sono rimaste uccise in alluvioni e frane nell'Uttarakhand, Stato himalayano nel nord del Paese.

Domenica Almeno 44 persone sono morte nell'incidente a un pullman avvenuto nello stato di Uttarakhand, nel nord dell'India, dove comincia la catena montuosa dell'Himalaya. Non è chiaro cosa sia successo, ma si sa che l'autista del pullman ha per qualche ragione

MUMBAI - PICCOLO AEREO PRECIPITA IN India/ Ultime notizie - video : charter colpisce le case - almeno 5 morti : MUMBAI, AEREO charter PRECIPITAto nella metropoli d'INDIA: video, Ultime notizie e soccorsi. Strage nel centro abitato vicino all'aeroporto, almeno 5 morti e molti feriti(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 13:55:00 GMT)

Un piccolo aereo è precipitato a Mumbai, in India, causando la morte di almeno cinque persone. L'aeroplano è andato a sbattere contro alcuni condomini, tra i morti ci sono tre passeggeri. Dopo l'incidente si è sviluppato un incendio che ha

Il velivolo era decollato poco prima dall'aeroporto Juhu di Mumbai. Le vittime, ha reso noto la polizia in un comunicato, sono il pilota, tre passeggeri ed un passante. Ma sarebbe potuta andare molto peggio visto che il velivolo è finito su una zona molto abitata della megalopoli indiana.

In India ameno 79 persone hanno perso la vita a causa del maltempo: 16 persone sono decedute nello stato meridionale del Kerala, colpito da violente precipitazioni che hanno danneggiato oltre 1200 abitazioni. Ben 26 sono morte nell'Uttar Pradesh e 27 nel Bihar. Lo scorso mese le vittime del maltempo nel Paese sono state quasi 250.