Incidenti all' interno della Chimet | aperte due inchieste sull' accaduto

Incidenti stradali : nel 2017 più morti. Allarme per pedoni e motociclisti : I decessi aumentano del 2,9%, i sinistri calano dello 0,5%. Forte incremento di vittime fra i motociclisti e pedoni (+11.9% e +5,3%). Crescono i decessi su autostrade (+8%) ed extraurbane (+4,5%) e diminuiscono negli abitati dei grandi Comuni (-5,8%). In calo le multe per...

Due Incidenti mortali sul lavoro : in Friuli operaio schiacciato da una lastra di metallo : Incidente sul lavoro mortale nello stabilimento della ditta Cimolai di Roveredo in Piano, nella provincia di Pordenone. Un operaio di 53 anni è rimasto schiacciato da una lastra di metallo di alcuni quintali ed è morto sul colpo. Un altro incidente in Puglia: operatore ecologico 54enne travolto dal suo furgone.Continua a leggere

Incidenti montagna : pulisce il sentiero in quota - ferito dall’ascia : Un uomo di 71 anni di Fagagna (Udine) si è ferito con un’ascia mentre tagliava un ramo lungo un sentiero nel comune di Sauris, nei pressi di Sella Festons (quota 1860). L’uomo era impegnato con altri volontari in un’operazione di pulizia del sentiero, quando tagliando un ramo si è ferito in modo non grave alla gamba. Sul posto sono giunti due tecnici del Soccorso Alpino di Forni di Sopra e l’elicottero dalla centrale ...

Incidenti : scontro alla Bazzera di Mestre - code per 5 km in tangenziale : Venezia, 21 giu. (AdnKronos) - Un incidente avvenuto questa mattina poco prima delle 8.30 nei pressi dell'area di servizio Bazzera, in direzione Trieste (in competenza Autovie Venete), sta provocando code sulla carreggiata est della tangenziale di Mestre. Attualmente il traffico risulta bloccato e l

Incidenti stradali - è allarme Europa. 500 decessi a settimana negli ultimi 4 anni : Oltre 500 morti a settimana. Non è un bollettino di guerra, anche se poco ci manca, ma il tributo di sangue che negli ultimi quattro anni è stato pagato sulle strade di tutta Europa. Un trend che non dà cenni di miglioramento, ragione per cui il Consiglio Europeo per la Sicurezza Stradale (ETSC) ha deciso, quest’anno, di non assegnare ad alcuna nazione il consueto premio per i progressi nella mobilità responsabile. Una sconfitta, senza ...

Incidenti del Foggiano : travolge cavallo - morto motociclista : Un giovane, a bordo della sua motocicletta, ha investito un cavallo che vagava per strada, perdendo la vita: l’incidente si è verificato ieri sera, sulla SP144, tra Vico del Gargano e la Foresta Umbra. L’impatto è stato violento e per il 24enne non c’èstato nulla da fare. morto anche l’animale che non aveva il microchip. In corso le indagini dei carabinieri per risalire al proprietario del cavallo ed accertare eventuali ...

MALTEMPO A BELLUNO : ALLAGAMENTI E Incidenti/ Ultime notizie video : super grandinata a Feltre : MALTEMPO a BELLUNO: ALLAGAMENTI e INCIDENTI. super grandinata a Feltre. Valsabbia, frane dopo nubifragio: video. Ultime notizie: bomba d'acqua a Monza, strade allagate. (Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 19:08:00 GMT)

Otto Incidenti su dieci dovuti alla distrazione. La Regione risponde : 'Guida e basta' - giornata dedicata alla sicurezza stradale : Dal pomeriggio fino a tarda sera piazza Maggiore sarà teatro di una festa ­con musica, spettacoli, tanta informazione e un premio alle migliori proposte realizzate dagli studenti di scuole superiori ...

Incidenti e danni all'agricoltura : via libera all'abbattimento dei cinghiali : Via libera all'abbattimento dei cinghiali che si sono moltiplicati in Italia raggiungendo oltre un milione di esemplari che, dalle campagne alle città, mettono a rischio la sicurezza dei cittadini, oltre a...

Incidenti : travolto da un’auto davanti all’asilo - grave bimbo di 5 anni : Milano, 31 mag. (AdnKronos) – Un bambino di cinque anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un’auto davanti all’asilo che frequentava. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.15 di stamattina a Milano.Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un’ambulanza e un’automedica. Il bimbo è stato trasferito all’ospedale di Niguarda in codice rosso. L'articolo Incidenti: travolto da ...