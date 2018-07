Incidente in Scozia | donna e bimbo morti sono di Siracusa Il sindaco | «Siamo sgomenti»

Incidente STRADALE SCOZIA - MORTA DONNA E BIMBO DI 4 ANNI ITALIANI/ Ultime notizie : altri due sono gravi : SCOZIA , morti DONNA e BIMBO ITALIANI in INCIDENTE STRADALE . Scontro frontale tra auto e minibus, cinque vittime. La tragedia sulla strada A69, tra Keith e Huntly, nel Moray(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 10:56:00 GMT)

Incidente stradale Scozia - morti 2 italiani : anche un bimbo di 4 anni/ Ultime notizie : ancora ignote le cause : Scozia , morti donna e bimbo italiani in Incidente stradale . Scontro frontale tra auto e minibus, cinque vittime. La tragedia sulla strada A69, tra Keith e Huntly, nel Moray(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 09:15:00 GMT)

Incidente stradale Scozia - morti donna e bimbo italiani/ Ultime notizie : sale a 5 il bilancio delle vittime : Scozia , morti donna e bimbo italiani in Incidente stradale . Scontro frontale tra auto e minibus, cinque vittime . La tragedia sulla strada A69, tra Keith e Huntly, nel Moray(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 23:53:00 GMT)

Incidente STRADALE SCOZIA - MORTI DONNA E BIMBO ITALIANI/ Ultime notizie : feriti due connazionali - sono gravi : SCOZIA , MORTI DONNA e BIMBO ITALIANI in INCIDENTE STRADALE . Scontro frontale tra auto e minibus, cinque vittime. La tragedia sulla strada A69, tra Keith e Huntly, nel Moray(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 21:52:00 GMT)

Incidente stradale in Scozia - 2 italiani morti : anche bimbo di 4 anni - : Cinque vittime nello scontro tra un piccolo pullman che trasportava turisti italiani e un suv. Ci sono altri feriti gravi. Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica. La Farnesina segue il caso

Scozia - donna e bimbo italiani tra i 5 morti di un tragico Incidente : Strage delle vacanze fra le verdi strade della Scozia per due famiglie italiane coinvolte la notte scorsa in un tragico incidente automobilistico. A perdere la vita sono stati un bambino di soli 4...

Scozia - Incidente tra minibus e suv : donna e bimbo italiani tra i 5 morti : Tragedia della strada in Scozia . Un incidente ha coinvolto un van con a bordo un gruppo di turisti italiani . Come riferisce SkyNews, ci sono una donna e un bambino di 4 anni italiani fra le 5...

Scozia - Incidente tra minibus e suv : mamma e bimbo italiani tra i 5 morti : Tragedia della strada in Scozia . Un incidente ha coinvolto un van con a bordo un gruppo di turisti italiani . Come riferisce SkyNews, ci sono una donna e un bambino di 4 anni italiani fra le 5...

Scozia - media inglesi : “Un bambino di 4 anni e una donna italiani tra i 5 morti in un Incidente stradale”. Altri cinque feriti : Un bambino di 4 anni e una donna italiani sono tra le cinque vittime di un incidente stradale avvenuto la notte tra giovedì e venerdì sull’A96 tra Huntly e Keith, nel nord-est della Scozia . Lo riferiscono i media inglesi e scozzesi, che parlano anche di un altro bambino italiano di 3 anni rimasto ferito. Lo scontro ha coinvolto infatti un minibus con a bordo turisti italiani e un fuoristrada su cui viaggiavano quattro persone: un uomo di ...

Scozia - Incidente frontale tra minibus e suv : mamma e bimbo italiani tra i 5 morti : Tragedia in Scozia con un incidente che ha coinvolto un van che trasportava un gruppo di turisti italiani . Come riferisce SkyNews, ci sono una donna e un bambino di 4 anni italiani fra i 5 morti . Lo...

Turisti italiani coinvolti in un Incidente in Scozia : tra i 5 morti un bimbo di quattro anni : Un bambino di quattro anni e una donna, sono tra i cinque morti del terribile incidente stradale avvenuto poco prima della mezzanotte su un'autostrada in Scozia. Lo riporta il sito internet della tv satellitare...