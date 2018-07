Incendi | quattro roghi in Sardegna domati con elicotteri

meteoweb.eu

(Di sabato 28 luglio 2018) Giornata diincon glidella protezione civile regionale impegnati sufronti. I mezzi aerei sono dovuti intervenire in due diverse località a Santa Teresa di Gallura, a Erula nel Sassarese e a Terralba in provincia di Oristano. A Santa Teresa di Gallura un elicottero è intervenuto sulle stoppie nella periferia di Terravecchia, mentre sul campo erano impegnate le squadre del Corpo forestale, mentre altri due sono intervenuti per domare il fuoco che aveva aggredito la macchia mediterranea in territorio comunale. Gli uomini della forestale, con i vigili del fuoco sono invece entrati in azione a Erula, dove supportati da un elicottero, hanno spento le fiamme scoppiate in un pascolo alberato. Ultimoo della giornata sulle aree agricole di Nuracciolo, a Terralba, domato da un mezzo aereo partito dalla base di Fenosu. L'articolo...