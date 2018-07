Incendi di sterpaglie lambiscono case nel Trapanese

Incendi Catanzaro : rogo di sterpaglie minaccia villette : Un Incendio di sterpaglie ha minacciato nella notte alcune villette a Catanzaro: le fiamme si sono velocemente propagate in direzione da via Paolo Orsi a via Marafioti dove si trova la sede del Comando Legione Carabinieri Calabria. Dieci unità dei vigili del fuoco, con quattro automezzi, hanno spento il rogo evitando danni agli edifici. L'articolo Incendi Catanzaro: rogo di sterpaglie minaccia villette sembra essere il primo su Meteo Web.

Un vasto Incendio di sterpaglie è divampato nel tardo pomeriggio a ridosso di via di Boccea, altezza via Candelo, a Roma. Diversi residenti della zona per paura che le fiamme arrivassero alle loro case sono scesi in strada. Sul posto carabinieri della compagnia Cassia e vigili del fuoco che hanno circoscritto il rogo evitando che raggiungesse le abitazioni. Al momento non si registrano feriti.

Un Incendio di sterpaglie ha causato disagi alla circolazione ferroviaria nel Pisano questo pomeriggio. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 15 in più punti tra le stazioni di Cascina e Pontedera per tre distinti focolai lungo la linea ferroviaria. Per consentire le operazioni di spegnimento, è stato spiegato dai pompieri, il binario 2 della stazione cascinese in prossimità del lato dell'Incendio è stato interdetto alla

Un Incendio di sterpaglie è divampato in un'area di 400 metri quadrati vicino alla linea ferroviaria in zona Aspio tra Ancona e Camerano. Sul posto i Vigili del Fuoco, intervenuti con un'autopompa e un mezzo a quattro ruote motrici, che hanno spento le fiamme e bonificato l'area interessata dalle fiamme. Nell'Incendio nessuna persona e' rimasta coinvolta o ferita.