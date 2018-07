Incendi California - stato d'emergenza : ANSA, - NEW YORK, 28 LUG - Il presidente Donald Trump dichiara lo stato di emergenza in California in seguito agli Incendi, che stanno mettendo in ginocchio il nord dello stato. Le fiamme hanno gia' ...

Incendi California - Trump dichiara stato emergenza : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Incendi devastano la California : 2 morti - 9 dispersi e centinaia di case distrutte : Dopo la Grecia, anche la California è di nuovo sconvolta dagli Incendi che stanno devastando il nord dello Stato americano. A nord-est di Redding bruciati oltre 10 chilometri quadrati di bosco. Due vigili del fuoco sono morti, mentre molte persone sono rimaste ustionate. Allarme anche nel Parco Nazionale Yosemite.Continua a leggere

Incendi California - i forti venti creano un terrificante vortice di fuoco [FOTO e VIDEO] : 1/55 ...

Incendi - emergenza in California : 9 dispersi - 38mila evacuati : Almeno nove persone risultano disperse, aggiungendosi al bilancio di due morti accertati, nel devastante Incendio che sta divorando il nord della California attorno a Redding, obbligando almeno 38.000 persone a sgomberare le loro abitazioni nella zone della cittadina di 90.000 abitanti. Il ‘Carr fire’ in tre giorni ha già bruciato un’area di oltre 20.000 ettari, ha distrutto almeno 500 abitazioni e ridotto in rovine il ...

Incendi California - 9 dispersi - sgomberi : ANSA, - NEW YORK, 28 LUG - Almeno nove persone risultano disperse, aggiungendosi al bilancio di due morti accertati, nel devastante Incendio che sta divorando il nord della California attorno a ...

Emergenza Incendi California : evacuate 37.000 persone : E’ Emergenza incendi in California, dove da mercoledì le fiamme stanno sconvolgendo il Paese. Devastazione anche nel Parco Nazionale Yosemite: per precauzione è stato chiuso e non riaprirà fino a domenica. Le fiamme hanno già distrutto 65 edifici e ne minacciano altri 500. A fare il bilancio provvisorio dell’incendio che sta devastando il nord dello stato sono i pompieri, confermando al momento il bilancio di due morti a causa delle ...

Incendi California - autorità : 'Sale a 2 morti il bilancio vittime' : Sale a due morti il bilancio per gli Incendi nel nord della California. Le autorità locali comunicano che un pompiere è rimasto ucciso, andandosi ad aggiungere al conducente di un bulldozer che stava ...

Emergenza Incendi in California - muore il secondo vigile del fuoco : chiuso il parco di Yosemite [GALLERY] : 1/19 ...

Incendi - emergenza in California : 2 morti - distrutti 65 edifici : Le fiamme in California hanno già distrutto 65 edifici e ne minacciano altri 500. A fare il bilancio provvisorio dell’Incendio che sta devastando il nord dello stato sono i pompieri, confermando al momento il bilancio di due morti a causa delle fiamme, alimentate dal vento e dalle temperature elevate, in alcune aree di addirittura 45 gradi. Sale a due morti il bilancio degli Incendi. Le autorità comunicano che un pompiere è rimasto ucciso, ...

Incendi in Nord California - un morto : 12.41 Uno degli Incendi che sta devastando il Nord della California si è intensificato: una persona è morta e altre sono rimaste ustionate, tra cui alcuni vigili del fuoco. Distrutte alcune case, i cui abitanti sierano messi in salvo. Evacuato anche un ospedale. L'Incendio è divampato a Nord-est di Redding, capoluogo della Contea di Shasta. e ha bruciato un'area boschiva di oltre 100 kmq. Le fiamme si sono mosse verso ovest. in direzione ...

Incendi in California : un morto e diversi feriti/ Video ultime notizie : migliaia evacuati - brucia lo Yosemite : Incendi in California: un morto e diversi feriti. Video ultime notizie: migliaia di persone evacuate, brucia lo Yosemite Park da ormai due settimane. Ecco cosa sta accadendo(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 10:29:00 GMT)

Di nuovo degli Incendi in California : Hanno provocato un morto e qualche ferito, ma i pompieri non riescono a contenerli ed è stato evacuato il parco di Yosemite The post Di nuovo degli incendi in California appeared first on Il Post.

Incendio nel nord della California : un morto e 3 pompieri feriti : Fuori controllo un vasto Incendio nella California settentrionale: lo riferisce Ap, secondo cui un soccorritore alla guida di un bulldozer è morto e 3 pompieri sono rimasti feriti. Le fiamme minacciano le aree densamente popolate nella contea di Shasta: le autorità sono state costrette ad ordinare l’evacuazione di oltre 2.200 abitanti di Redding. Il governatore della California Jerry Brown ha dichiarato lo stato d’emergenza in tutta ...