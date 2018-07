In vacanza con lo stile 2CV e Méhari

“C’era anche un bambino”. Strage di italiani in vacanza : lo scontro mortale : Una donna e un bambino di quattro anni italiani sono morti in un incidente fra un minibus e un fuoristrada avvenuto nella notte lungo un’autostrada in Scozia. Nell’impatto hanno perso la vita anche altre tre persone, tutte a bordo dell’auto: due donne di 69 e 70 anni e un uomo di 63. Sul minibus viaggiava un gruppo di turisti italiani. Cinque le persone rimaste ferite, tre delle quali provenienti dal nostro Paese. ...

In vacanza niente foto sui social : i consigli della polizia per non avere brutte sorprese : Meglio non far sapere quando si è in vacanza e non condividere troppe informazioni. Questo il messaggio del corto "Dove sei in vacanza?", lanciato dalla polizia sulla pagina Facebook di Agente Lisa, come parte della campagna estiva...

Sardegna - 20enne in vacanza con la famiglia denuncia : “Violentata da un venditore di cocco” : Una giovane di venti anni della provincia di Arezzo, in vacanza nella zona di Budoni, sulla costa nord-est della Sardegna, ha denunciato di essere stata violentata da un trentenne conosciuto sulla spiaggia. Lui si giustifica: pensava che quel rapporto sessuale consumato in auto fosse consenziente.Continua a leggere

Cristiano Ronaldo si fa desiderare a Vinovo - CR7 (di nuovo) in vacanza con la bellissima fidanzata Georgina Rodriguez : Un’altra vacanza accanto a Georgina Rodriguez per Cristiano Ronaldo: prima di arrivare a Torino, CR7 si concede un’altra pausa rilassante insieme alla meravigliosa fidanzata Dopo le vacanze in Cina e prima dell’esordio con la Juventus, Cristiano Ronaldo si concede un’altra vacanza con la sua sexy fidanzata Georgina Rodriguez. Il calciatore bianconero è atteso a Vinovo, ma nonostante abbia già trascorso alcuni giorni ...

A 17 anni va in vacanza con gli amici e viene infettato da un pericoloso parassita : l’appello della madre : Kelli Dumas, mamma del Tennessee, Stati Uniti, ha condiviso sul suo profilo Facebook le foto del figlio Micheal, 17 anni, che dopo una vacanza al mare in Florida con gli amici è stato infettato da un anchilostoma, un pericoloso parassita: "È stato doloroso per lui e non voglio che altri soffrano in questo modo".Continua a leggere

Transfer Travel : con rivendere una vacanza non rimborsabile : Ti sei ammalato poco prima di partire per la vacanze o hai avuto un contrattempo improvviso e la tua agenzia non ti rimborsa il viaggio? Allora vendilo su Transfer Travel: un sito che...

Le prime immagini del premier Conte in vacanza con la fidanzata Olivia Paladino : Il numero di 'Oggi' in edicola da domani pubblica le prime foto insieme del premier Giuseppe Conte e della sua fidanzata Olivia Paladino, manager all'hotel Plaza di Roma di proprietà del padre Cesare. I due, si legge in una nota, "sono stati ripresi da 'Oggi' sul terrazzo con piscina di una bella villa sul litorale a sud di roma.Finora, pur essendo da tempo una coppia ufficiale e pur essendoci già tra le loro famiglie confidenza e ...

Lo Stato Sociale : «Non andiamo in vacanza - restiamo indie». E fanno un appello a Il Canal : «Vieni a suonare con noi» : Una vita in vacanza. La canzone è tormentone, ma Lo Stato Sociale, di vacanza non ne vuole sapere. Nessuna pausa per il collettivo bolognese che da dopo Sanremo è in giro per l'Italia tra concerti, ...

vacanza con amici - a 4 zampe - sulle spiagge per i nostri animali : Per il divertimento, un campo di agility dog - sport cinofilo che consiste in un percorso a ostacoli ispirato all'ippica - offre due volte a settimana corsi gratuiti di educazione cinofila con la ...

Berlusconi : vacanza d'amore a Formentera con la compagna Francesca : Lontano dalla politica, sorride insieme ai suoi amici più stretti e a Francesca, che in questi anni gli è sempre stata accanto. Will Smith sceglie la Sicilia per le sue vacanze in famiglia - SCOPRI E'...

Ryanair : Codacons - con cancellazioni possibile chiedere danni ‘vacanza rovinata’ : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – Nel caso in cui lo sciopero indetto per domani dal personale Ryanair dovesse provocare cancellazioni di voli in partenza dall’Italia e disagi per i viaggiatori, il Codacons è pronto ad assistere legalmente i passeggeri per far ottenere loro il risarcimento del danno da ‘vacanza rovinata”. Lo riferisce l’associazione dei consumatori in una nota. ‘In questi giorni migliaia di ...

Oroscopo agosto 2018 : i consigli delle stelle per la vostra bellezza in vacanza : Scopri tutti gli sport estivi più divertenti e abbinali a trattamenti corpo nella SPA del tuo hotel, scegli quelli più naturali e tipici del tuo luogo di villeggiatura. Come sarà agosto 2018 per la ...