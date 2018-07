In Calabria primo Centro tecnico Milan

In Calabria nasce il primo Centro tecnico del Milan : E’ stato ufficialmente presentato a Schiavonea – frazione di Corigliano, paese che ha dato i natali al campione del mondo Rino Gattuso – il primo Centro tecnico Milan in Calabria, rappresentato sul territorio dalla scuola calcio Forza Ragazzi. Il club, fondato 9 anni fa dall’attuale allenatore del Milan e presieduto in loco da Valentino Guerriero, ha ricevuto il placet della società Ac Milan diventando in pratica il ...

Reggio Calabria : sabato l'inaugurazione del primo circolo territoriale di Liberi e Uguali : ...voglia di prendere coscienza di sé e di ciò che veramente desidera per la propria comunità" Il circolo di Liberi ed Uguali non nasce a Reggio Calabria come contenitore di mera contingenza politica né ...

Reggio Calabria : domani la presentazione del “Primo Censimento dei siti archeologici nel Parco Nazionale dell’Aspromonte” : Venerdì 13 luglio alle ore 18 presso gli “Scavi” di Piazza Garibaldi a Reggio Calabria, verrà presentato il “Primo Censimento dei siti archeologici nel Parco Nazionale dell’Aspromonte”. La conferenza stampa si inserisce nell’ambito della due giorni di iniziative organizzate dal “Comitato Corso Sud” e dal Parco Nazionale per sostenere la candidatura dell’Aspromonte all’UNESCO Global Geoparks (Rete dei Geoparchi mondiali UNESCO), che si ...

Balneazione 2018 : in Calabria conforme il 98% delle analisi del primo trimestre : Sono 1847 i campionamenti effettuati dai tecnici dei Servizi Acque dei Dipartimenti Provinciali dell’Arpacal in questo primo trimestre di campagna di Balneazione 2018; e 3694 sono le determinazioni microbiologiche ottenute analizzando i due parametri previsti dalla normativa di settore. Di questo corposo numero di campioni prelevati, solo 27, cioè circa il 2% del totale, sono risultati non conformi ai valori limite previsti dalla normativa ...

Meteo Calabria : arriva il primo vero caldo - spiagge affollate : In Calabria è arrivato il primo vero caldo estivo: la colonnina di mercurio raggiunge oggi i 30°C, con punte di 32°C a Cosenza e Catanzaro. Le città si svuotano e la gente si riversa sulle spiagge, affollandole: dalle prime ore del mattino il traffico lungo le strade che conducono alla costa hanno registrato un volume di traffico superiore alla media. Si registra traffico intenso anche lungo le arterie che conducono in Sila e Aspromonte. Al ...

Reggio Calabria - il primo sbarco di migranti dell’era Salvini. Responsabile Sea Watch : “Accuse alle Ong infondate” : Il primo sbarco da quando Matteo Salvini è diventato ministro dell’Interno, è avvenuto al porto di Reggio Calabria dove stamattina sono arrivati 232 migranti tra cui molti minori non accompagnati. Sono stati salvati nei giorni scorsi e accompagnati in Italia a bordo della nave dell’Ong Sea Watch. Durante le operazioni di sbarco, la Responsabile Italia dell’organizzazione non governativa, Giorgia Linardi, ha replicato alla frase di Salvini ...

