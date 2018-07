In Battlefield 5 non tutto sarà disponibile al lancio | cosa ha in mente DICE?

EA risponde ai giocatori che criticano la presenza di donne in Battlefield V : "non compratelo" : Il publisher di Battlefield V, Electronic Arts ha una soluzione semplice per quei giocatori che polemizzano sulla presenza delle donne nel gioco. La compagnia, invita questa cerchia di giocatori a non comprare il prossimo sparatutto di DICE.Parlando con Gamasutra, Patrick Solderlund, chief creative officer di EA, ha risposto ai "fan" che sostenevano che l'inclusione di soldati femminili in Battlefield V fosse "storicamente inaccurata"."Queste ...

EA Play 2018 : da Battlefield V ad Anthem - passando per Fifa19 - la prima conferenza dell’E3 non presenta sorprese. O quasi : Come da tradizione, Electronic Arts inaugura l’E3, la kermesse di Los Angeles dedicata ai videogame, proponendoci una carrellata di titoli che vedono il loro fulcro in Fifa19, Anthem e Battlefield V. Una presentazione in sé che ha mancato, a nostro parere, nel dare il giusto rilievo ai titoli di punta, spesso mostrando trailer inconsistenti e privi di gamePlay. Senza particolari momenti che abbiano saputo creare hype, il keynote di EA è ...

Battlefield V : DICE conferma che il feedback dei giocatori non sarà ignorato - gli sviluppatori giustificano l'utilizzo del braccio protesico : EA e DICE hanno recentemente presentato in via ufficiale Battlefield V con un nuovo trailer e, sorprendentemente, molte persone hanno finito col contestare il gioco a causa delle varie "imprecisioni storiche" riscontrate. Si è parlato delle donne soldato, che i critici sostengono non fossero presenti nella Seconda Guerra Mondiale (in realtà le donne hanno partecipato al conflitto in ruoli di supporto ma non solo) , ma sono arrivate critiche ...

Battlefield V non è pensato per essere un autentico simulatore di guerra : DICE risponde alle recenti critiche per la "mancanza di accuratezza storica" : Battlefield V è stato ormai svelato ufficialmente e, quello che avrebbe dovuto essere un reveal trionfale, con un gioco che tornava alle radici della Seconda guerra Mondiale, ha attirato, al contrario, un sacco di critiche a causa di "imprecisioni storiche".Come riporta Gamingbolt, rispondendo a molte delle critiche, è intervenuto il produttore esecutivo di DICE, Aleksander Grøndal, il quale attraverso un post ha fatto notare che, ...

Niente Battle Royale per Battlefield V - ma gli sviluppatori non escludono la modalità : La modalità Battle Royale di Fortnite è un fenomeno ormai conosciutissimo. PUBG, il progenitore del genere, sta ancora andando forte con aggiornamenti regolari. E anche Call of Duty: Black Ops 4 avrà una modalità di questo tipo (anche se lo sviluppatore è cauto su quanto sarà grande). Con una modalità di così grande successo, sorprende il fatto che nel corso dell'evento di rivelazione di Battlefield V non sia stata nemmeno menzionata la Battle ...