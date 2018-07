Il Torino c’è | successo contro il Nizza | decide l’attaccante Belotti FOTO ...

Juventus - Higuain per Bonucci : c’è il piano sull’asse Torino-Milano : Higuain PER Bonucci- Leonardo Bonucci potrebbe riabbracciare i colori bianconeri dopo solamente un anno. Il difensore bianconero, come riportato ieri sera dai colleghi di “SportItalia“, sarebbe vicinissimo al ritorno alla Juventus. Una strategia di mercato sull’asse Milano-Torino, con protagonisti Bonucci e Higuain. Ora attenzione ai dettagli! Higuain IN ROSSONERO, STESSO STIPENDIO DI Bonucci Bonucci potrebbe ...

Calciomercato Torino - la richiesta di Mazzarri : c’è una lacuna in rosa : Torino alla ricerca di un terzino di fascia sinistra dopo l’addio di Barreca ceduto al Monaco nell’ambito dell’operazione Meitè Il Torino ha una lacuna da colmare sulla corsia di sinistra. Molinaro ha salutato la truppa di Mazzarri, così come Barreca, ceduto al Monaco nell’ambito dell’operazione che ha portato Meitè in granata. Dunque, per il nuovo 3-5-2 di Mazzarri, serve un esterno di sinistra, capace di ...

Olimpiadi Invernali 2026 - il ministro Toninelli convinto : “non c’è soluzione migliore di Torino” : Il ministro delle infrastrutture Toninelli ha sottolineato che Torino è la soluzione migliore per ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026 “Efficienza, sostenibilità ambientale e risparmio: non c’è soluzione migliore di Torino per le Olimpiadi 2026. Sarà kermesse sfavillante, ma all’insegna di riqualificazione e riutilizzo, no nuove cattedrali nel deserto”. Lo afferma su twitter il ministro delle infrastrutture, Danilo ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - c’è anche Seferovic per l’attacco : Calciomercato Torino – Due punte di peso, è quello che chiede Walter Mazzarri per il nuovo Torino e per il modulo 3-5-2. Una, salvo colpi di scena, sarà Andrea Belotti, l’altra arriverà dal mercato. Come riportato in Esclusiva da CalcioWeb qualche settimane fa il nome in cima alla lista è Zaza del Valencia ma non sono da escludere colpi di scena. Secondo indiscrezioni riportate dalla nostra redazione si segue anche con ...

Torino - c’è l’offerta del Valencia per Iago Falquè : i dettagli : Iago Falquè potrebbe approdare al Valencia in questa sessione di calciomercato, il calciatore granata fa gola agli spagnoli Iago Falquè è finito nel mirino del Valencia. Il calciatore del Torino, potrebbe lasciare il club nelle prossime settimane a fronte di un’offerta all’altezza. La stampa spagnola parla oggi di una prima proposta da 10 milioni del Valencia per il calciatore granata, offerta al momento rifiutata da Cairo, in attesa ...

C’è un ragno in casa - ordina cibo a domicilio solo per farlo rimuovere dal fatTorino : L'inconsueta trovata di una 22enne che ha paura dei ragni. Per liberarsi di uno di loro ha fatto intervenire un fattorino ordinando del cibo a domicilio.Continua a leggere

Concerto Vasco Rossi - Torino/ Stadio Olimpico - scaletta : "Non c’è niente di facile o comodo" (1 giugno) : Vasco Rossi apre ufficialmente oggi 1 giugno il Vasco Non Stop Live Tour 2018 dallo Stadio Olimpico di Torino: informazioni dell'evento e probabile scaletta.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 23:38:00 GMT)

Calciomercato Torino - c’è chi si propone al club granata… : Calciomercato Torino – Il Torino è reduce da una stagione nel campionato di Serie A non entusiasmante, adesso il club granata lavora per rinforzare la rosa e consegnare al tecnico Walter Mazzarri una squadra sempre più competitiva. Un reparto che ha bisogno di nuovi innesti è sicuramente la difesa, trattativa con Verissimo del Santos ma ancora c’è distanza tra domanda ed offerta. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello ...