Il sogno e la sfida di chi in bicicletta si alza sui pedali

Coppa d'Oro delle Dolomiti 2018 : dal 19 al 22 luglio parte da Cortina la sfida con auto da sogno e i top driver della Regolarità Classica : Coppa d'Oro delle Dolomiti è la prova di apertura del Campionato Italiano Grandi Eventi, che sotto l'egida dell' auto mobile Club d'Italia e di ACI Storico sfoggia nel mondo perle motoristiche come il ...

Calcio - Mondiali 2018 : quattro europee a caccia di un sogno. Francia favorita contro Hazard e De Bruyne - l’Inghilterra di Kane sfida Modric : Benvenuti agli Euro-Mondiali. Le magnifiche quattro, tutte appartenenti al Vecchio Continente, sono pronte a contendersi la Coppa del Mondo al termine di un’edizione davvero anomala della competizione, in cui le favorite sono incappate in una vera e propria gara ad eliminazione. La scrematura ha coinvolto prima la Germania, eliminata nella fase a gironi per la prima volta nella storia, poi l’Argentina, il Portogallo, la Spagna e ...