Il Segreto le trame della prossima settimana | da domenica 29 luglio a sabato 4 agosto 2018

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 29 luglio al 4 agosto 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da domenica 29 luglio a sabato 4 agosto 2018: Julieta ribadisce a Prudencio che non andrà più alla villa, per nessun motivo. Nazaria prova a sottrarre la chiave della cassaforte a Mauricio ma non ci riesce, quindi Vicente organizza un piano per aggredire Mauricio e chiede a Nazaria di costruirsi un alibi. Raimundo convoca Saul per parlargli, ma il ragazzo reagisce male. Candela, rileggendo con ...

Il Segreto - anticipazioni 23-28 luglio e trame spagnole : anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: la morte di Saul Il Segreto sta andando in onda su Canale5 dal lunedì al sabato, dalle 18:45 alle 20:00. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano due clamorose novità: la gravidanza di Emilia e la morte di Saul. Emilia e Alfonso, per sfuggire all’ accusa di omicidio, decidono di lasciare Puente Viejo. I coniugi Castaneda, accusati di aver ucciso il generale Perez de Ayala, vengono ...

Il Segreto - Francisca e Raimundo si sposano : anticipazioni trame dal 23 al 28 luglio : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 23 luglio a sabato 28 luglio. Attenzione però agli orari di questa settimana che cambiano radicalmente: dall’appuntamento tradizionale delle 15.30, la nuova messa in onda è serale, alle 18.45. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Candela pensa che Venancia abbia rapito suo ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 22 al 28 luglio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da domenica 22 a sabato 28 luglio 2018: Venancia è sparita improvvisamente lasciando solo un biglietto, pieno di odio verso Candela; Severo pensa sia colpa di quest’ultima che ha fatto troppa pressione sull’anziana. Hipolito è contento di aver finito la sua opera e la decanta a Onesimo, ringraziandolo di essere la sua musa. Raimundo è abbattuto e Don Anselmo riesce a farsi spiegare il ...

Anticipazioni Il Segreto - le trame 16 - 21 luglio : ancora preoccupazioni per Carmelito : Continuano le Anticipazioni della soap opera di Canale 5 Il Segreto, la serie che racconta le avventure degli abitanti di Puente Viejo e che ci terra' compagniaa anche tutta l'estate. Il Segreto va in onda in Italia [VIDEO] dal 2013 e in questi cinque anni si sono avvicendati numerosi protagonisti. Come dimenticare gli storici Tristan e Pepa, entrati nei cuori di 4 milioni di telespettatori. Anche la coppia composta da Gonzalo e Maria ha fatto ...

Il Segreto cambia orario e passa alle 18.45 : anticipazioni trame dal 16 al 21 luglio : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 16 luglio a sabato 21 luglio. Attenzione però agli orari di questa settimana che cambiano radicalmente: dall’appuntamento tradizionale delle 15.30, la nuova messa in onda è serale, alle 18.45. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Adela e Carmelo finalmente sposi Il ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 16 al 21 luglio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 16 a sabato 21 luglio 2018: Saul è in carcere e il suo processo ha inizio. Gli avvocati di Francisca hanno una strategia che sembra essere vincente, almeno secondo la signora e Prudencio. Julieta si imbatte in Candela nel bosco, ma quest’ultima non ha intenzione di tornare a Puente Viejo finché suo figlio non sarà stato ritrovato, così la ragazza si impegna a portarle da mangiare ogni ...

Il Segreto - trame 9-13 luglio e anticipazioni spagnole : anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: le nozze di Severo e Irene Il Segreto torna alla sua collocazione originaria dopo una settimana di spostamenti dovuti alle partite dei Mondiali di calcio andate in onda su Canale5. Rimane la puntata serale martedì su Rete4. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Severo convolerà a nozze con Irene, una giornalista giunta a Puente Viejo con un bambino che ben presto si scoprirà essere ...

Il Segreto - Candela disperata scappa da Severo : anticipazioni trame dal 9 al 13 luglio : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 9 luglio a venerdì 13 luglio. Attenzione però agli orari di questa settimana che cambieranno leggermente di giorno in giorno: lunedì, giovedì e venerdì, giorni in cui non vengono giocate le partite dei Mondiali, l’orario è quello canonico delle 15.30 mentre martedì e ...