Il Segreto | anticipazioni | la morte di Candela

Il Segreto anticipazioni : SAUL bacia un’altra - si chiama LAURA e… : Nelle prossime puntate de Il Segreto, SAUL Ortega (Ruben Bernal) deciderà di rinunciare per sempre a Julieta Uriarte (Claudia Galan) per il bene del fratello Prudencio (Josè Milan): come abbiamo già avuto occasione di approfondire, tutto avrà inizio quando la nostra eroina verrà sequestrata dal padre Ignacio Valquero (Juan Carlos Vellido), intenzionato a vendicarsi della figlia poiché, oltre alla morte della piccola Ana (Sandra Gonzalez Garzon), ...

Anticipazioni Il Segreto : Matias vede per la prima volta sua figlia Camelia : Torna l'appuntamento con Il Segreto, la telenovella made in Spagna, [VIDEO] che sta riscuotendo un enorme successo nella penisola italiana. Le trame delle puntate di agosto, si soffermano su Marcela Del Molino, interpretata dall'attrice Paula Ballesteros. La ragazza decidera' di fare una passeggiata insieme a Fè, ma il loro furgone avra' un incidente. Ma ecco che la ragazza comincera' ad accusare i primi segnali del travaglio di parto, tanto da ...

Il Segreto - anticipazioni : Julieta scopre la verità sul suo passato - ha una sorellastra : L’arrivo di Julieta a Puente Viejo ha portato molte novita' nelle trame de Il Segreto grazie alla sua relazione con il giovane Saul, fortemente ostacolata da Francisca che vede nella ragazza una nemica come lo fu anni addietro la povera Pepa. Le anticipazioni de Il Segreto [VIDEO] che ci giungono dalla Spagna ci raccontano che nelle puntate della telenovela scritta da Aurora Guerra in onda nelle prossime settimane su Canale 5 vedremo la giovane ...

Il Segreto - la morte di Candela : anticipazioni trame dal 29 luglio al 4 agosto : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da domenica 29 luglio a sabato 4 agosto alle 18.45. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Francisca e Raimundo si sposano Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di sabato 28 luglio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 28 luglio 2018: Dopo l’aspro confronto con Severo, che le rinnova tutto il suo disprezzo, Donna Francisca sposa Raimundo. Il matrimonio viene celebrato da un emozionatissimo Don Anselmo e festeggiato da tutti gli invitati, con un unico momento imbarazzante: quello dell’arrivo in chiesa di Julieta sottobraccio a Prudencio… Severo e Candela proseguono le ricerche del piccolo Carmelito e ...

Il Segreto anticipazioni 28 luglio 2018 : Julieta e Prudencio mano nella mano al matrimonio di Francisca : L'Uriarte fa il suo ingresso alla cerimonia, in coppia con Prudencio. In questo modo i due ufficializzano la loro unione, che Julieta ha accettato solo per salvare Saul.

Il Segreto anticipazioni dal 30 Luglio al 4 Agosto 2018 : Candela muore : Il Segreto anticipazioni prossima settimana: Candela muore per colpa di Venancia La prossima settimana Il Segreto ci regala grandissime novità. Partiamo dal povero Carmelito. Severo e Candela continuano le ricerche, nonostante sembra non esserci più alcuna traccia del loro piccolo bambino e della donna che lo ha rapito. Nel frattempo, Venancia chiama Candela e la […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 30 Luglio al 4 Agosto 2018: ...

Il Segreto anticipazioni : MARIA e GONZALO sono in pericolo a CUBA? : Nelle prossime settimane de Il Segreto si tornerà a parlare di MARIA Castañeda (Loreto Mauleon) e di GONZALO/Martin Castro (Jordi Coll) per via di un risvolto decisamente drammatico; tutto avrà inizio quando Emilia Ulloa (Sandra Cervera), nel corso di una giornata lavorativa come tante altre, riceverà un’inaspettata chiamata dalla nipote Aurora (Ariadna Gaya)… Le anticipazioni segnalano che la figlia di Pepa (Megan Montaner), durante ...

Anticipazioni Il Segreto : Saul accompagna la nipote di Consuelo all'altare : La famosa soap opera di origini iberiche “Il Segreto” [VIDEO] prodotta da Boomerang Tv e scritta da Aurora Guerra, è sempre caratterizzata da colpi di scena inaspettati. Gli spoiler riguardanti i prossimi episodi italiani rivelano il triste epilogo della tormentata love story di Julieta Uriarte e Saul Ortega. I due giovani hanno affrontato numerosi ostacoli a causa di Francisca che si è opposta più volte al loro amore. L’eroina di Puente Viejo, ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 27 luglio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 27 luglio 2018: Saul e Prudencio litigano in piazza, ma vengono separati immediatamente da Alfonso e Nicolas. Vicente, per intimorire ancora di più Nazaria, decide di farla parlare al telefono col figlioletto, molto spaventato da quanto sta accadendo. Intanto Fe e Magdalena stringono un patto di amicizia e solidarietà… Venancia manda un pacchetto a Candela con una lettera in cui spiega i motivi ...

Anticipazioni Il Segreto : Francisca minacciata da Graciano Lazzar : La famosa e bellissima soap opera di origini spagnole “Il Segreto”, prodotta da Boomerang Tv e scritta dall’autrice Aurora Guerra, non smette mai di sorprendere. Purtroppo nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, la diabolica Francisca Montenegro si troverà nei guai: in particolare, un dipendente della dark lady, ovvero il figlio del capomastro Graciano Lazzar, avrà un terribile incidente sul ...

Il Segreto anticipazioni 27 luglio 2018 : Venancia esce allo scoperto : In una lettera inviata a Candela, Venancia confermerà i sospetti della pasticcera: dietro al rapimento di Carmelito c'è proprio l'ex suocera.

Il Segreto anticipazioni : nuovi guai per DONNA FRANCISCA - ecco quali : guai in arrivo per DONNA FRANCISCA (Maria Bouzas) nelle prossime settimane de Il Segreto, a causa di un incidente sul lavoro che coinvolgerà Horacio, il figlio del capomastro Graciano Larraz (Fran Cantos). Tutto avrà inizio quando il ragazzino, appena diciassettenne e anche lui alle dipendenze della Montenegro (così come il padre), cadrà da un altissimo albero e riporterà dei gravissimi problemi alla schiena… Le anticipazioni segnalano ...

Anticipazioni Il Segreto : arriva Laura - Saul la bacia e Julieta li scopre : Anticipazione Il Segreto: a Puente Viejo arriva l’infermiera Laura, Saul apre di nuovo il suo cuore? A Puente Viejo arriva Laura nelle prossime puntate de Il Segreto, un’infermiera che riesce a entrare nel cuore di Saul. Si tratta di un’infemiera che giunge nel piccolo paesino spagnolo per dare aiuto. Inizialmente tra loro sembra non esserci […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto: arriva Laura, Saul la bacia e Julieta ...