Il player web di YouTube può adattarsi a diversi fattori di forma

Il web player di YouTube Music sta diventando disponibile per più utenti : Il web player di YouTube Music sta diventando disponibile per un numero crescente di utenti, secondo alcuni rapporti sul web di persone che hanno accesso al web player. Alcuni utenti hanno ricevuto l'email di benvenuto nel nuovo servizio, ma non tutti riescono ancora ad accedere al web player.