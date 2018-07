Il parco nazionale dello Stelvio chiuso ai motori e aperto alle biciclette

Alessandro Borghese - questa sera l'ultima puntata di 4 Ristoranti nel parco nazionale del Pollino : Le puntate estive di Alessandro Borghese 4 Ristoranti si concludono,questa sera alle ore 21.15 su Sky Uno, nel Parco Nazionale del Pollino . questa zona unica che si estende su 192.565 ettari di ...

Incendi in California : il parco nazionale di Yosemite chiude fino a domenica : Prosegue l’emergenza Incendi in California: i roghi, divampati lo scorso 13 luglio nella Sierra Nevada, hanno bruciato quasi 15.000 ettari di vegetazione, e 36 vigili del fuoco hanno perso la vita. Il parco nazionale di Yosemite, il quinto più visitato d’America, finora è stato parzialmente chiuso, e da oggi chiuderà completamente almeno fino a domenica. L'articolo Incendi in California: il parco nazionale di Yosemite chiude fino a ...

Incendi in California : divampa il “Ferguson fire” vicino al parco nazionale di Yosemite [GALLERY] : 1/14 AFP/LaPresse ...

Salvaguardia della biodiversità : "Ambient'Arti 18-Il paesaggio da spettacolo" al parco nazionale d'Abruzzo - Lazio e Molise : Il ricco calendario di spettacoli, che interessa più centri del Parco, è il risultato di un percorso più ampio e strutturato che speriamo possa dare riscontri importanti ". Il Sindaco di Morino ...

Campania : parco nazionale del Vesuvio - al via sistema di videosorveglianza : Industria 4.0 al servizio del sistema di videosorveglianza del Parco nazionale del Vesuvio, inaugurato presso la sede dell’Ente Parco a Palazzo Mediceo Ottaviano (Napoli). Il sistema, realizzato da Fastweb e Innovaway, nell’ambito della Convenzione Consip ‘Sistemi di videosorveglianza e servizi connessi’, è un fondamentale ausilio tecnologico per il controllo del territorio e per la prevenzione degli illeciti ambientali lungo ...

parco nazionale dello Stelvio : insediato il Consiglio direttivo : “Grazie alla competenza per l’amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio abbiamo ora l’opportunità di rendere il territorio del Parco una regione modello per quanto riguarda la vita sostenibile nelle Alpi”. Con queste parole l’assessore provinciale all’ambiente, Richard Theiner, ha aperto, nei giorni scorsi a Glorenza, la seduta d’insediamento del nuovo Consiglio direttivo del Parco. Per Theiner si tratta di un ulteriore passo importante ...

Yosemite - parco nazionale minacciato da un incendio : morto un pompiere/ California - 12mila acri distrutti : Yosemite, parco nazionale minacciato da un incendio: morto un pompiere. Ultime notizie, California: 12mila acri di boscaglia andati distrutti, vigili del fuoco in azione(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:09:00 GMT)

California : vasto incendio minaccia il parco nazionale di Yosemite - ordinate evacuazioni : vasto incendio nel nord della California: le fiamme minacciano il Parco Nazionale di Yosemite. Sono già stati ridotti in cenere oltre 50 km quadrati di territorio e almeno una persona (un vigile del fuoco) ha perso la vita. Sul posto almeno 1.500 i pompieri: il rogo è alimentato da migliaia di piante morte per la siccità nei due anni precedenti (27 milioni di piante sono morte nel 2017 e 62 milioni l’anno prima). Le autorità hanno disposto ...

parco nazionale del Vesuvio : progetto di videosorveglianza da 230mila euro su 40 km : Il presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Agostino Casillo, ha illustrato oggi il nuovo sistema di videosorveglianza, nel Castello Mediceo di Ottaviano (Napoli), alla presenza del Ministro all’Ambiente, Sergio Costa, e del colonnello del coordinamento territoriale carabinieri per l’Ambiente, Antonio Lamberti, oltre che del sindaco della cittadina, e presidente della comunità delle fasce tricolori del Parco Nazionale ...

Reggio Calabria : domani la presentazione del “Primo Censimento dei siti archeologici nel parco nazionale dell’Aspromonte” : Venerdì 13 luglio alle ore 18 presso gli “Scavi” di Piazza Garibaldi a Reggio Calabria, verrà presentato il “Primo Censimento dei siti archeologici nel Parco Nazionale dell’Aspromonte”. La conferenza stampa si inserisce nell’ambito della due giorni di iniziative organizzate dal “Comitato Corso Sud” e dal Parco Nazionale per sostenere la candidatura dell’Aspromonte all’UNESCO Global Geoparks (Rete dei Geoparchi mondiali UNESCO), che si ...

Oggi iniziato al parco Archeologico di Selinunte la convention internazionale sulla botanica. : ... della Fondazione Herbarium Greuter e di WISHE , World International Sicilian Heritage, ha organizzato il Simposio internazionale La Botanica fra Natura, Cultura, Arte e Scienza , Botany at the ...

parco Archeologico di Selinunte : al via la convention internazionale sulla botanica : “Da oggi si apre davvero una pagina storica per Selinunte. Per la prima volta si pone l’accento sulla flora endemica di questo Parco così ampio da contenere brani residui della copertura vegetale primigenia. Ben sessanta esperti, ricercatori, scienziati, provenienti da 55 città diverse. Saranno rappresentate varie nazioni come la Bulgaria, Turchia, Grecia, Svizzera, Marocco, Inghilterra, Slovacchia, Francia, Germania, Canada, Spagna, ...