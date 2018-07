Il nuovo presidente Rai e la lezione di quell’acca di troppo nel saluto su Facebook

Nomine Rai : Foa presidente - Salini nuovo ad/ Ultime notizie : “Rispecchierà l'eccellenza italiana” : Nomine Rai, Fabrizio Salini è il nuovo Amministratore delegato dell'azienda di Stato. Marcello Foa scelto come presidente. Presto bisognerà parlare dei direttori di rete(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 20:58:00 GMT)

Il Presidente Sovranista. Chi è Marcello Foa - il nuovo presidente della Rai : Un sovranista convinto al piano più alto di Viale Mazzini. Il Consiglio dei ministri ha indicato su proposta del ministro dell'Economia Tria il nuovo presidente della Rai. Giornalista, scrittore e docente di comunicazione, Marcello Foa è la figura prescelta in quota Lega per le cariche di vertice del servizio pubblico (l'amministratore delegato sarà Fabrizio Salini, ex ad di La7 in quota M5S). Ex inviato de Il Giornale, al ...

Marcello Foa - è il nuovo presidente della RAI : chi è? Le prime dichiarazioni del neo eletto : Marcello Foa è il nuovo Presidente della Rai, Radio televisione Italiana. È nato a Milano il 30 settembre del 1963 ed è un giornalista e uno scrittore italiano. Doppia cittadinanza, italiana e svizzera, oltre che giornalista, è anche blogger e saggista. Marcello Foa, da Il Giornale a Presidente della Rai Foa ha lavorato a lungo per il Giornale, nella sezione Esteri responsabile del sito online. Poi, nel 2011, si sposta in Svizzera a Lugano per ...

Raggiunto l'accordo sulle nomine Rai : Fabrizio Salini è il nuovo ad - Marcello Foa il presidente : Sarà Fabrizio Salini il nuovo amministratore delegato della Rai e Marcello Foa il nuovo presidente. Lo ha annunciato il ministro Di Maio al termine del Consiglio dei ministri: "Oggi diamo il via a una rivoluzione culturale" - ha detto il vicepremier al termine del Consiglio dei ministri. I due nuovi vertici dell'azienda, ha continuato il ministro, "sono stati ritenuti all'altezza di questa grande sfida per liberarci dei raccomandati e dei ...

Chi è Marcello Foa - il nuovo presidente della Rai tra Salvini - Bannon e Putin : Nell' inchiesta di Vittorio Malagutti sulla rete dei sovranisti europei , L'Espresso aveva infatti raccontato i rapporti tra Foa, il mondo leghista, quello pentastellato e le voci di Putin in Italia. ...

