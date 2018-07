Il nuovo Napoli si presenta a Dimaro Ancelotti : «Scudetto? Ce la giochiamo» : Tutti aspettavano Aurelio De Laurentiis, ma il presidente napoletano è il grande assente della serata a Dimaro. Il Napoli abbraccia i suoi tifosi e riceve l?affetto di fine ritiro, in...

Calciomercato Cosenza - nuovo innesto nelle ultime ore : arriva dal Napoli : Calciomercato Cosenza – La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Armando Anastasio, proveniente dall’SSC Napoli. Il difensore, nato a Napoli il 24 luglio 1996, arriva in rossoblù con la formula prestito secco fino al 30 giugno 2019. Anastasio ha iniziato la propria carriera nel Settore Giovanile del Napoli, mettendo insieme 55 partite e 3 gol in ...

Calciomercato Napoli – Spunta un nome nuovo per l’attacco : sondaggio per Alvaro Morata : nuovo nome per il Calciomercato del Napoli: per l’attacco Spunta la suggestione legata ad Alvaro Morata, bomber spagnolo sempre più lontano dal Chelsea Dopo aver puntellato la rosa con alcuni acquisti funzionali e necessari, ma non proprio di primo piano, il Calciomercato del Napoli ha bisogno del colpo da novanta, della classica ‘ciliegina sulla torta’. Vista l’insistenza di rumor sul reparto offensivo, ...

nuovo stadio Napoli - prende quota l'ipotesi Melito : Un Nuovo stadio per il Napoli? O un massiccio restyling del San Paolo, come si diceva qualche tempo fa? Sul piatto ci sono varie ipotesi. "Da molto tempo esiste il vezzo di cercare di indovinare dove potrebbe essere...

Napoli - De Laurentiis : “Studiamo quattro proposte tra nuovo stadio e centro sportivo” : Il patron del Napoli è intervenuto con una nota sul sito ufficiale sul tema del nuovo stadio e del nuovo centro sportivo. L'articolo Napoli, De Laurentiis: “Studiamo quattro proposte tra nuovo stadio e centro sportivo” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Coldiretti Napoli - Andrea D'Ambra nuovo presidente : "Sempre più giovani puntano su terra e identità" : L'agricoltura può e deve rappresentare per la provincia di Napoli un'occasione straordinaria per la capacità di creare economia, per il ruolo di difesa del patrimonio naturale e del paesaggio, e ...

«Il Mattino dei tifosi» - l'ex azzurro Marcolin racconta il nuovo Napoli | Live : Anna Trieste intervista in diretta da Dimaro l'ex capitano azzurro Dario Marcolin per la sua opinione sulla squadra di Ancelotti.

De Laurentiis : 'Sto per comprare un terreno per nuovo stadio e centro sportivo. Napoli come il Manchester City' : Da La Gazzetta dello Sport arrivano nuove dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis , che ha svelato alcuni dei progetti del club riguardanti soprattutto la possibilità di avere uno stadio di proprietà ...

Napoli - De Laurentiis : ''nuovo stadio in tre anni'' : Una struttura che si apra allo sport e altri spettacoli'. CENTRO SPORTIVO - 'Il modello da seguire è quello del Manchester City. Punto a dodici campi da gioco. Ho mandato architetti in Inghilterra a ...

Chelsea - Maurizio Sarri nuovo allenatore/ Avvocato Napoli : "Blues non potranno più trattare con noi" : Maurizio Sarri al Chelsea, è ufficiale, ultime notizie: accordo fino al 2021 e ingaggio da 6.4 milioni di euro lordi. Inizia la nuova avventura londinese dell'ex tecnico del Napoli(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 16:21:00 GMT)

CHELSEA - MAURIZIO SARRI nuovo ALLENATORE / L'ex Napoli firma un triennale : "Vi farò divertire" : MAURIZIO SARRI al CHELSEA, è ufficiale, ultime notizie: accordo fino al 2021 e ingaggio da 6.4 milioni di euro lordi. Inizia la nuova avventura londinese delL'ex tecnico del Napoli(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 14:24:00 GMT)

Tutte le amichevoli del nuovo Napoli di Ancelotti in diretta su Sky Sport : diretta su Sky Sport Uno alle ore 21 di domenica 22 luglio , telecronaca di Riccardo Trevisani e il bordocampo di Francesco Modugno, . Nel terzo match, a sfidare il Napoli sarà il Chievo , squadra di ...

Albiol - leader del nuovo Napoli : «È importante avere Ancelotti» : Poteva lasciare Napoli e tornare in patria, ma Raul Albiol ha scelto di sposare ancora la causa azzurra. «Dopo Benitez e Sarri, ora Ancelotti. È importante avere un allenatore di...