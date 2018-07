Il nuovo direttore del “Daily Mail” | europeista

Pubblicità : Damon Westbury nuovo direttore commerciale Ebx (2) : (AdnKronos) – “Damon è conosciuto e molto rispettato nel settore e non potrei essere più contento della sua nomina dato che arriva in un momento cruciale per la società -sottolinea il ceo di Ebx, Chris Le May-. Lo sviluppo del nostro stack tecnologico ci consente di poter contribuire allo sviluppo della Pubblicità online”. Nel primo anno di attività, la joint venture ha attivato una piattaforma di vendita di spot video ...

Pubblicità : Damon Westbury nuovo direttore commerciale Ebx : Milano, 26 lug. (AdnKronos) – nuovo passo avanti di Ebx, la piattaforma di Pubblicità online fondata dai più grandi broadcaster europei: Mediaset (Italia e Spagna), ProSiebenSat.1 Media (Germania), Tf1 Group (Francia) con l’aggiunta, dal novembre 2017, di Channel 4 (Regno Unito). E’ stato scelto il direttore commerciale che da agosto guiderà la società internazionale con sede a Londra: è Damon Westbury, manager inglese ...

Milan : è ufficiale - Leonardo nuovo direttore tecnico. Il club : “si occuperà del mercato” : Il nuovo corso del Milan continua con la nomina di Leonardo a direttore Generale del club, con effetto immediato. “Il ritorno di Leonardo, grande campione rossonero e del mondo, al club, è un altro passo in avanti nel cammino verso il successo. La nomina di Leonardo è anche un ulteriore segno dell’impegno di Elliott di aggiungere figure di esperienza e standing internazionale, che sanno cosa voglia dire riportare il Milan alla ...

Trapani : Francesco Agnello nuovo patron - scelti allenatore e direttore sportivo (RUMORS) : Una trattativa condotta con la massina riservatezza, a breve secondo le ultime indiscrezioni potrebbe esserci l'annuncio. Il Trapani Calcio si appresterebbe dunque a cambiare proprieta', dalle mani della famiglia Morace a quelle dell'imprenditore Francesco Agnello, 51enne di Torre Annunziata attivo nel settore delle acque minerali. Alcuni organi di stampa del trapanese hanno dato per fatto il passaggio di consegne, sottolineando che manca solo ...

Vincenzo Morgante nuovo direttore di Tv2000 : Vincenzo Morgante Vincenzo Morgante, attuale direttore della Tgr Rai, è stato scelto come nuovo direttore di Tv2000, il canale televisivo della Conferenza Episcopale Italiana. A partire dal 1° ottobre 2018, data di decorrenza del nuovo incarico, il giornalista prenderà il posto lasciato libero dall’ex direttore Paolo Ruffini, che il 6 luglio scorso è stato nominato da Papa Francesco Prefetto del Dicastero per la Comunicazione Vaticana. Il ...

nuovo giornale online - Mentana : “Accetterò soprattutto non giornalisti. Il mio ruolo? Non sarò direttore” : “Ho in mente un giornale per i giovani fatto per i giovani. Un giornale generalista con tutte le notizie più importanti che deve avere l’ambizione di essere letto da tutti”. Queste le parole di Enrico Mentana dopo il suo intervento al Campus Party in corso in questi giorni a Rho Fiera.”Voglio essere sicuro di poter fare bene, perché dopo tutte le aspettative che si sono create sarebbe un suicidio dar vita a un giornale ...

Amici 2019 : Fabio Rovazzi nuovo direttore artistico? : Fabio Rovazzi prossimo direttore artistico di Amici 2019 È trascorso poco più di un mese dalla finale della diciottesima edizione di Amici che ha consacrato Irama vincitore assoluto dell’edizione del talent show di Maria De Filippi battendo Carmen all’ultimo televoto. Il programma, in onda dal 2001, è stato confermato anche per la prossima stagione annoverandosi tra i programmi più longevi di Canale5. La signora Costanzo, quindi, formerà una ...

Fisica - Infn : Giuseppe Battistoni nuovo direttore TIFPA di Trento : Giuseppe Battistoni, è stato eletto direttore del TIFPA (Trento Institute for Fundamental Physics and Application), il centro nazionale dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare istituito a Trento in collaborazione con l’Università di Trento, la Fondazione Bruno Kessler e l’Azienda Sanitaria per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento. Battistoni entrerà in carica il prossimo 2 settembre, succedendo a Marco Durante, che ha diretto il ...

Giuliano Giorgetti nuovo direttore generale Eleven Sports Italia : Giuliano Giorgetti (classe 1975) prende il comando di Eleven Sports Italia per condurre l’azienda in una nuova dimensione, con l’obiettivo di sfruttare le opportunità che il mercato Italiano offre in un momento come questo di grande crescita ed evoluzione. Il nuovo Managing Director può vantare importanti esperienze nel mondo del calcio Italiano con un prestigioso trascorso nel Milan e nell’Inter. Per la ...