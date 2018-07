Il mutuo per la villa di Renzi è subprime

ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 luglio 2018)ha acquistato unaa Firenze del valore complessivo di 1,3 milioni di euro con un acconto di 400mila euro e stipulando, per la restante parte, undi 900mila euro. Ma a me (e credo alla maggior parte degli italiani) non interessa assolutamente. Come paga il? Dove ha trovato i soldi dell’acconto? Perché ha beneficiato di un prezzo di acquisto molto al di sotto delle quotazioni di mercato? Non me ne può fregar di meno! Mi incuriosisce invece approfondire le dinamiche di concessione creditizia seguite in questa circostanza dal sistema bancario che, cosi come gia ribadito la settimana scorsa, sembra viva ancora tutt’oggi in una “Frittole” che riporta al tempo dei disastri. Andiamo con ordine. Una regola universale e determinante per una efficiente gestione del conto economico di una banca si basa sulla capacità di concedere credito, sempre che si trovi, ogni volta si ...