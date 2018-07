Il mio residence è occupato da due anni | ma nessuno esegue lo sfratto

today

: Ho chiesto a mio moroso di venire nel mio residence venerdì dopo lavoro e di stare insieme fino a domenica. Lui lo… - littlepeziall : Ho chiesto a mio moroso di venire nel mio residence venerdì dopo lavoro e di stare insieme fino a domenica. Lui lo… - isoabol : Nel mio residence se n'è andata la luce Siamo vicini alla fine, ne sono sicura - njhloveme : @storiadiunbacio Il mio gatto mi aspetta all'entrata del cancello del mio residence e mi dice 'miao miao' tutto il tempo -

(Di sabato 28 luglio 2018) Una situazione a dir poco kafkiana quella in cui si è trovata invischiata un'imprenditrice riminese che tra rimpalli, regolamenti e minacce, non riesce a tornare in possesso del suodi...