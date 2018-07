Il mercato cinese | le opportunità che il mondo non può lasciarsi scappare

Ronaldo - il calciatore-imprenditore alla conquista del mercato cinese : Dopo il bagno di attenzione avuto in Italia in occasione della sua presentazione come nuovo giocatore della Juve, ecco che Cristiano Ronaldo si trova già dall'altra parte del mondo. Le foto e i video pubblicati su internet nelle ultime ore ne documentano il viaggio in Cina, dove il fenomeno portoghese si trova in tour promozionale per conto della Nike. Qui Ronaldo partecipa a eventi di vario genere - tra palleggi nella Città Proibita e ...

Tesla alla conquista del mercato cinese : L'azienda californiana di Elon Musk punta a produrre 500 mila auto all'anno in un nuovo stabilimento a Shanghai. Una scommessa non priva di ostacoli

GIMA TT entra ufficialmente nel mercato cinese : Teleborsa, - GIMA TT fa grossi affari in Cina . La società attiva nella progettazione e nell'assemblaggio di macchine automatiche su base elettronica per il packaging dei prodotti derivati del tabacco ...

GIMA TT entra ufficialmente nel mercato cinese : GIMA TT fa grossi affari in Cina . La società attiva nella progettazione e nell'assemblaggio di macchine automatiche su base elettronica per il packaging dei prodotti derivati del tabacco ha siglato a ...

mercato Inter - Dembélé : settimana decisiva - l'ostacolo cinese potrebbe 'sparire' : L'Inter può ritenersi una delle squadre più impegnate in questa sessione estiva di CalcioMercato. La squadra nerazzurra, allenata da Luciano Spalletti, ha all'attivo ben cinque acquisti di tutto rispetto. I nerazzurri hanno concluso infatti 5 operazioni in entrata, ovvero quelle di Stefan de Vrij, Kwadwo Asamoah, Lautaro Martinez, Radja Nainggolan e Matteo Politano. Ma non finisce qui, perché Ausilio vorrebbe 'aggiustare' altri reparti [VIDEO]in ...

mercato Inter - Dembélé : settimana decisiva - l'ostacolo cinese potrebbe 'sparire' : L'Inter può ritenersi una delle squadre più impegnate in questa sessione estiva di calcioMercato. La squadra nerazzurra, allenata da Luciano Spalletti, ha all'attivo ben cinque acquisti di tutto rispetto. I nerazzurri hanno concluso infatti 5 operazioni in entrata, ovvero quelle di Stefan de Vrij, Kwadwo Asamoah, Lautaro Martinez, Radja Nainggolan e Matteo Politano. Ma non finisce qui, perché Ausilio vorrebbe 'aggiustare' altri reparti in vista ...

Stime indicano che il mercato eSport cinese raggiungerà 350 milioni di utenti nel 2020 : Un rapporto proveniente dal colosso eSport cinese Tencent ha affermato come nel 2017 il settore eSport cinese fosse forte di una base utenza pari a 250 milioni, secondo la compagnia tale numero è destinato a salire in pochi anni.Come riporta China Money Network, se si tiene conto dell'introito generato, la Cina (con 104 milioni di dollari) è seconda sola agli Stati Uniti, la Corea del Sud si classifica in terza posizione. Secondo gli analisti il ...

Fincantieri : varata prima nave Costa Crociere per mercato cinese : Roma, 22 giu. , askanews, Varo tecnico a Monfalcone per la Costa Venezia, la prima nave di Costa Crociere costruita per il mercato cinese. Lo afferma Fincantieri, sottolineando che la Costa Venezia ...