Il festival di musica indie nel cuore selvaggio della Sardegna | Here I Stay

Francesca Michielin al Giffoni Film festival : «La musica è di tutti. Lega tutti - riesce ad unire. Credeteci» : “La musica è di tutti. Lega tutti, riesce ad unire. Credeteci”. È un messaggio di tolleranza e apertura, contro le barriere, ma anche di sostenibilità ambientale quello di Francesca Michielin ai giffoners.“Mi sento proprio fortunata, non ho più nessuna esitazione, nessun pregiudizio, amo conoscere le persone diverse da me”, insiste. Sensibile e sorridente, si confronta con i giovani in due momenti diversi, il Meet the Stars e la Masterclass ...

Tomorrowland / Il festival della musica elettronica sbarca a Monza : Gate Party a Malpensa e Linate : Tomorrowland, il più grande festival di musica dance ed elettronica, sbarca a Monza domani 28 luglio: attese all'ippodromo circa 15 mila persone a partire dalle ore 12.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 11:19:00 GMT)

Musica assoluta : il festival di Salisburgo in pieno svolgimento : E poi l' opera , con otto spettacoli in cartellone tra cui il Flauto Magico di Mozart, Salomé di Strauss, La Dama di Picche di ajkovskij, l' Italiana in Algeri di Rossini. Tra gli artisti più attesi ...

31° Tignano festival - due notti di musica per un gran finale : Il concerto "Finestre sul mondo" prevede tra i brani con solo coro : Kaval Sviri dei Bulgarian Folk Song, Don't worry about me di Frances, Seasons of love di Larson, All the single ladies di Beyonce ,...

Maremma : musica e vini all'Amiata Piano festival : ... Scopri di più Amiata Piano Festival: la sala concerti del Forum Bertarelli di Poggi del Sasso , Cinigiano, Grosseto, Alla fine di ogni concerto , tutti gli spettacoli iniziano alle 19, , com'è ...

55° festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo - concerto del Trio Servillo Girotto Mangalavite il 27 luglio : ... la Scienza e la Cultura , UNESCO, , in considerazione della rilevanza culturale dell'iniziativa intesa a valorizzare il linguaggio della Musica. Il Festival è stato realizzato con il sostegno della ...

festival di Venezia 2018 - tra horror e musica diveramente intesa : ecco gli esordienti che aspirano al Leone del futuro : “Il piacere disorientante della scoperta”. Se lo assume a diritto e dovere la Settimana Internazionale della Critica, sezione autonoma e parallela organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) nell’ambito della Mostra del cinema (29 agosto – 8 settembre) di Venezia interamente dedicata agli esordi. Quest’anno giunta alla sua 33ma edizione, la SIC appare ancora una volta sotto il felice segno delle mescolanze ...

PONTECHIANALE/ Al festival musicale "Lake on" anche il concerto di Giovanni Allevi : CON I CANI SUL LAGO Nel pomeriggio di domenica 5 agosto sulle rive del Lago di Pontechiane l'Aury's bar organizza una giornata di laboratori, spettacoli e divertimento con i cani da salvataggio, da ...

I concerti di Trapani Città Mediterranea della Musica - Mario Castelnuovo-Tedesco festival : Gli insegnanti della scuola pubblica possono acquistare i biglietti per gli spettacoli dell´Ente Luglio Musicale utilizzando i bonus del governo. Per tutte le info: https://cartadeldocente.istruzione.

'Rock in Roma Summer Fest' - dal 2019 la sinergia tra i festival musicali romani più famosi : Prende il nome di Rock in Roma Summer Fest la manifestazione che dal 2019 nascera' dalla collaborazione tra i festival musicali Romani Rock in Roma e Roma Summer Fest. Pur mantenendo la loro indipendenza artistica, dalla prossima estate le due kermesse capitoline faranno squadra e garantiranno la nascita di una grande manifestazione capace di coinvolgere migliaia e migliaia di appassionati delle 7 note. Merito agli ideatori ed organizzatori The ...

Nick Cave & The Bad Seeds - al Lucca Summer festival; quando l’arte si fa musica : Al Lucca Summer Festival, manifestazione musicale che si tiene a Lucca durante il mese di luglio sin dal 1998, si è svolto il concerto di Nick Cave, supportato da una band di enorme calibro artistico, che non ha deluso le aspettative. Il pubblico di Nick Cave & The Bad Seeds rispecchia appieno la spiritualità del gruppo. Spettatori attenti, silenziosi, allegri, commossi nei momenti giusti, fanno da cornice allo spettacolo e diventano essi ...

Musica in TV - stasera in onda la terza puntata del Wind Summer festival : Questa sera andrà in onda su Canale 5 la terza puntata del Wind Summer Festival. Edizione partita al di sotto delle aspettative a livello di ascolti ma con speranza di un recupero nelle prossime puntate (compresa quella di stasera), su tutte la finalissima prevista in Piazza Duomo a Milano per inizio settembre. La puntata in onda questa sera è stata registrata in Piazza del Popolo a Roma il 23 Giugno 2018. Apriranno la puntata Roby Facchinetti ...

Al via Apolide festival - musica ma anche tanto sport : La musica è sempre la protagonista di Apolide: tre sono i palchi su cui si alterneranno più di 50 artisti provenienti da tutto il mondo: il Main Stage, dove si esibiranno alcuni dei nomi più ...