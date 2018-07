Il fallimento del casinò | appello dei sindacati | ' Riaprire la casa da gioco'

CONTE & TRUMP/ Il piano per approfittare del fallimento di Macron e Merkel : L'Europa appare come un giocattolo rotto. Macron e Merkel sono in difficoltà e TRUMP intende dialogare con l'Italia. CONTE deve approfittarne. GIANLUIGI DA ROLD(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 06:00:00 GMT)RAI E FERROVIE/ "Le nomine sono la tomba della rivoluzione gialloverde", int. a P. CaldarolaFLAT TAX E REDDITO DI CITTADINANZA/ CONTE prepara lo scontro con l'Ue, int. a L. Becchetti

Sergio Marchionne - il manager sconosciuto che salvò la Fiat sull’orlo del fallimento : Quando Sergio Marchionne arrivò in Fiat, per volere di Umberto Agnelli, nessuno o quasi sapeva chi fosse il manager che nel giro di pochi anni avrebbe resuscitato una delle storiche aziende italiane, che al suo arrivo era di fatto sull'orlo del fallimento e praticamente pronta alla cessione a General Motors.Continua a leggere

Holbeck - il primo distretto a luci rosse della Gran Bretagna rischia il fallimento : Il primo distretto a luci rosse, deciso a tavolino dalle istituzioni locali della Gran Bretagna, sta per collassare. Secondo quanto riportano i tabloid inglesi, l’esperimento iniziato in un distretto in Gran parte industriale di Leeds, Holbeck, nell’ottobre 2014, finito immediatamente al centro di un dibattito nazionale ed internazionale sul modo più efficace di regolamentare la prostituzione, proteggere le donne che la praticano dalla violenza, ...

Gabriele Gravina - l'allarme del big Figc : 'Calcio italiani in fallimento : così la serie A rischia' : Sei mesi fa Gabriele Gravina correva per la poltrona di presidente Figc. Oggi, con la Federcalcio commissariata, assiste a un'altra estate di crisi e fallimenti , 153 negli ultimi dieci anni, . 'Ma ...

Reggiana sull'orlo del fallimento : il commovente pianto dell'anziano tifoso : "Nella vita esistono sicuramente cose ben peggiori, ma probabilmente per il nostro "Melo" la Reggiana era tutto" commenta su Twitter la pagina Reggiana Forever. La Ac Reggiana 1919 si avia verso la scomparsa dopo...

Empoli - il fallimento del Cesena ti porta un nuovo portiere : Dopo il fallimento del Cesena , Andrea Fulignati trova subito squadra. Come riporta Sky Sport, l'estremo difensore è un nuovo giocatore dell' Empoli .

Cesena - l'ora del fallimento : il club ripartirà dai dilettanti : I romagnoli rinunciano al ricorso per iscriversi alla Serie B. Fallisce anche il Bari dopo la retromarcia di Radrizzani e Napoli

Serie B - ufficiale il fallimento del Cesena : la società ripartirà dai dilettanti : La società romagnola non presenterà ricorso per iscriversi al campionato di Serie B dopo la bocciatura della Covisoc. Il club potrebbe ripartire dalla D. L'articolo Serie B, ufficiale il fallimento del Cesena: la società ripartirà dai dilettanti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Chiesto il fallimento della 'Neverland' : BOLZANO . «Non c'erano alternative: abbiamo Chiesto il fallimento della Neverland. Nel giro di un paio di settimane il giudice dovrebbe decidere». Così l'avvocato Francesco Coran, legale di Laura ...

Cosa ci insegna il fallimento di Mosaicoon su certi esperti italiani delle startup : ... tra questi, non è riuscito a fare nulla - nulla di nulla, né in Italia, né all'estero, né su altri sistemi solari - ma dispensa lezioni di sociologia politica, business plan e visioni dal mondo dell'...

Roma - dal fallimento RSI alla cessione dell’area. I lavoratori delle ‘Officine zero’ a rischio sgombero : “Si faccia chiarezza” : Officine Zero è un progetto di rigenerazione urbana diventato negli anni multifactory: laboratori artigiani, falegnamerie, studi di design, coworking, cinema all’aperto, spazio espositivo e di concerti. “La settimana scorsa è arrivata per noi l’ordinanza di sgombero. Ora più di 40 lavoratrici e lavoratori rischiano di rimanere senza lavoro”, spiegano. L’area, 20mila metri quadrati di verde, capannoni e uffici a Casalbertone, quartiere popolare ...

Sony giustifica il fallimento della VITA : Dopo il boom di vendite ottenuto con la PSP, Sony diversi anni fa ha commercializzato la PSVITA, la quale purtroppo non ha avuto il successo sperato, a causa di una serie di problematiche. Shawn Layden, chairman dei Worldwide Studios di SIE, con un dichiarazione che vi riportiamo di seguito, ha voluto in un certo qual senso giustificare lo scarso successo ottenuto in Occidente. PSVITA: Una console incompresa in Occidente Mentre in ...

F1 - GP Austria : Mercedes - il doppio fallimento delle scelte estreme : Il campione del mondo arriva alla frenata più veloce degli altri, stacca al limite e riesce comunque a mettere bene la macchina in curva, anche in quelle più lente dove devi prima frenare e poi ...

Fratelli d'Italia molla il governo "fallimento Conte - flop dell'Italia" "La Lega ha tradito il Centrodestra" : Fratelli d'Italia si smarca nettamente dal governo Lega-M5S e, dopo essersi astenuto sul voto di fiducia in occasione dell'insediamento dell'esecutivo guidato da Giuseppe Conte, il partito di Giorgia Meloni attacca a testa bassa sul tema dei migranti dopo il vertice di Bruxelles. Nel mirino anche la Lega di Matteo Salvini Segui su affaritaliani.it