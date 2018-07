Il Ct delle azzurre | “Figc? Accolte nostre istanze”

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : Italia-Cina 3-0 - gli highlights dell’impresa pazzesca delle Azzurre : Qui si fa la storia. La nazionale femminile di Hockey su prato continua a riscriverla, anno dopo anno, appuntamento dopo appuntamento. Le delusioni nei tornei preolimpici non sono bastate a fermare l’onda dell’entusiasmo di questa squadra che prosegue in un cammino di crescita costante: non c’è ancora un punto di arrivo (si spera ci sia tra due anni, verso Tokyo 2020), ma continui punti di partenza. Oggi, in quel di Londra, ne ...

Mondiale di Sitting Volley : impresa storica delle azzurre - l’Italia è ai quarti : In Olanda le azzurre del Sitting Volley hanno battuto l’Iran e sono volate ai quarti di finale impresa storica ad Arnhem (Olanda) delle azzurre del Sitting Volley, capaci alla prima partecipazione in un Campionato Mondiale di raggiungere i quarti di finale. Decisivo è stato il successo sull’Iran 3-1 (28-26, 23-25, 25-15, 25-22), una vittoria meritatissima che proietta le ragazze di Amauri Ribeiro tra le migliori otto formazioni ...

Gli impegni delle nazionali azzurre : In vista della partenza per il Campionato del Mondo di sitting volley le azzure di Amauri Ribeiro sono al lavoro al Centro Pavesi di Milano per uno stage di allenamento insieme alla nazionale statunitense. Gli azzurri di Emanuele Fracascia, ...

Ginnastica - Europei 2018 : sorteggiate suddivisioni e ordini di rotazione. L’Italia incomincia dalla trave - azzurre nel gruppo delle big : Gli Europei 2018 di Ginnastica artistica si disputeranno all’SSE Hydro di Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto per quanto riguarda il settore femminile e dal 9 al 12 agosto per gli uomini. Sono stati sorteggiati gli ordini di rotazione e la composizione delle varie suddivisioni. L’Italia femminile sarà impegnata nella quarta e ultima suddivisione insieme alle sette finaliste della passata edizione. Le azzurre incominceranno la ...

«Ecco l'Italia che vince». Fa discutere la foto delle azzurre della 4x400 d'oro. Sui social è boom. Salvini : bravissime : La foto della staffetta italiana femminile diventa virale. Quattro ragazze italiane di colore, con la maglia azzurra e il tricolore sulle spalle, sorridenti ed esultanti. L'immagine...

LIVE Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia a caccia dell'oro - prima parte delle qualificazioni. Mori guida le azzurre : L'Italia riuscirà a confermarsi Imperatrice del Mediterraneo? OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche di Ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo 2018 : cronaca in tempo reale, ...

LIVE Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia a caccia dell’oro - prima parte delle qualificazioni. Mori guida le azzurre : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche di Ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona (Spagna) si disputa la prima parte del turno di qualificazione che però assegnerà anche le medaglie della prova a squadra. L’Italia vuole essere assoluta protagonista e proverà a puntare all’oro nel team event e a ottenere diverse qualificazioni alle Finali di Specialità: oggi ci cimenteremo con volteggio e ...

Volley femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia travolta dalla Grecia - esordio shock delle azzurre. Non bastano Nicoletti e Degradi : Brutto esordio per l’Italia nel torneo di Volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018. La nostra Nazionale è infatti stata sconfitta a sorpresa dalla piccola Grecia, capace di imporsi per 3-2 (23-25; 25-23; 25-21; 21-25; 15-9). Le azzurre hanno commesso troppi errori, non sono mai riuscite a trovare il ritmo giusto e hanno sofferto le avversarie trascinate da una superlativa Vasilantonaki (22 punti) affiancata da Merteki ...