Il costo di avere un paese governato dalla cultura del No

ilfoglio

: @andrea81217 @SkySport Esatto secondo me in questa operazione se avviene così Caldara va al Milan con recompra a 35… - DomenicoMarini5 : @andrea81217 @SkySport Esatto secondo me in questa operazione se avviene così Caldara va al Milan con recompra a 35… - fra1_1 : @ognicosabella @LouboutinWorld Pensa che ne vado fiera dei miei 0 follower e non ci rinuncio, a costo di sembrare u… - SciabolataFFP : @1haribo @NapoliOutsider P.S. Con aspetterei intendo io come 'appassionato osservatore'. Non la società Juventus. C… -

(Di sabato 28 luglio 2018) C’entra la Tav, c’entra la Tap, c’entra ladel No, c’entra anche la Rai. Il 3 maggio del 2018, appena tre mesi fa, un’importante società di consulenza americana, la A.T. Kearney, presenta il suo rapporto annuale relativo ai paesi al mondo più attrattivi per i capitali stranieri. In quella cl