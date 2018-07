Il consigliere M5S choc | Con noi sarà dittatura

consigliere comunale M5S di Termoli : "Con noi sarà dittatura" : "Con noi sarà dittatura": questa la frase pronunciata dal Consigliere comunale di Termoli del Movimento 5 stelle, Nick Di Michele, secondo quanto riportato dal giornale molisano on line Primonumero.Durante la discussione in consiglio comunale sul piano spiaggia, il Consigliere pentastellato ha accusato la maggioranza di centrosinistra di fare favoritismi e, nel corso del suo intervento, ha pronunciato la frase sulla dittatura, senza ...

Rai - verso intesa per il cda : un consigliere a testa a M5S - Lega Fdi e Pd. Coletti e Cellini i candidati 5 stelle dal voto on line : Cellini ha lavorato in Microsoft e Disney e insegna Economia digitale alla Luiss. 'La Rai diventa una grande azienda e si salva se sarà una Rai indipendente, libera e dove il merito e, solo il merito,...

M5S Roma : solidali nei confronti del consigliere regionale Marcelli : Roma – “La scorsa notte, in provincia di Sora, l’auto del consigliere regionale Loreto Marcelli, vicepresidente della commissione Sanita’, e’ stata incendiata mentre era parcheggiata nel cortile della sua abitazione. Un gesto vile che il gruppo M5S di Roma Capitale condanna duramente. Siamo sicuri che presto le forze dell’ordine troveranno il colpevole o i colpevoli. A Loreto va tutta la nostra ...

Olimpiadi Torino - Appendino : “Saranno senza debito e sostenibili”. Ma le consigliere M5S : “Gestione imbarazzante” : La presentazione del pre dossier per la candidatura di Torino ai Giochi Invernali 2026 continua a creare tensioni all’interno del Movimento 5 Stelle torinese. Mentre la sindaca Chiara Appendino nel consiglio comunale di oggi ha ribadito l’importanza di avere dei Giochi “senza debito e sostenibili”, alcuni consiglieri di maggioranza continuano ad essere molto critici: “Mi auguro che il Cio e il Coni non scelgano Torino” commenta in aula la ...