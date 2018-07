Il completamento della Quadrilatero è sempre più urgente | Fabriano è più vicino a Perugia

Roma : in via di completamento i lavori per la realizzazione della spiaggia sul Tevere : Sono in via di completamento a Roma i lavori per la realizzazione della spiaggia sul Tevere vicino Ponte Marconi, con la finitura dei viali di accesso e il posizionamento della sabbia. L’apertura, annunciata dal sindaco Virginia Raggi quest’anno, dovrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane. L'articolo Roma: in via di completamento i lavori per la realizzazione della spiaggia sul Tevere sembra essere il primo su Meteo Web.