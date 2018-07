Il cane sta male mentre si trova in vacanza in Sardegna | il milionario russo lo manda a

Terrorizzato di fronte alle scale mobili : ecco chi è Google - il cane che ha conquistato i social : ecco chi è Google: vi presentiamo l’esemplare di Golden Retriever, che è diventato famoso sui social, dopo che il padrone ha mostrato il video del suo cane impaurito di fronte alle scale mobili del centro commerciale Google, non è solo il motore di ricerca più famoso del mondo, ma è anche uno stupendo Golden Retriever di due anni, che è diventato famoso dopo un video postato sui social dal suo padrone. Il bellissimo esemplare ...

Narcos mettono una taglia sulla testa di un cane antidroga : Un cane anti-droga che in Colombia ha intercettato quantitativi ingenti di stupefacenti è stato messo sotto protezione dopo che una gang criminale, quella degli Urabenos, ha messo una taglia di 70mila dollari sulla sua testa...

Con il cane in spiaggia - record di multe in riviera romagnola. I consigli per l'estate e i lidi pet friendly : Vivono assieme tutto l'anno con grande soddisfazione e amore, tra passeggiate, coccole e cibi prelibati. Una coppia di ferro che non ha alcuna intenzione di separarsi quando arrivano le tanto agognate ...

cane Amstaff : Cane Amstaff, per completezza l’American Staffordshire Terrier, è una razza di origine americana, rientra chiaramente nella categoria dei Terrier ma si distingue per la perfetta combinazione tra carattere forte ed equilibrio. L’Amstaff fin da cucciolo è anche in grado di essere socievole, vanno smentite le voci su una sua presunta aggressività innata e inguaribile, anzi. E’ molto estroverso e mansueto non solo con i membri ...

Estate : al mare con il cane - le raccomandazioni del veterinario : Tempo di vacanze e di giornate in spiaggia, e sono numerose le famiglie che non rinunciano a portare con sé anche gli inseparabili amici a quattro zampe. Ma per chi decide di passare la giornata al mare con il proprio cane, ci sono alcune accortezze di cui tener conto: “Anche se potrebbe sembrare superfluo ricordarlo, i cani non sono ammessi in tutte le spiagge, quindi prima di programmare una partenza informiamoci su quali sono quelle che ...

Uno stabiese sul podio dei Campionati Italiani FIDS di danze latino-americane : ... musica e moda Santa Maria la Carità - Sagra della melanzana, venerdì inizia la tre giorni culinaria Castellammare - Domus Stabiae,«eventi e spettacoli di alto profilo fino alla prossima primavera» ...

Aizzano cane contro donna : arrestati : 23.19 Una parola di troppo e scatta la rissa, con tanto di morso di cane. arrestati un uomo e una donna per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. E' successo in un bar a Mestre (VE). L'uomo,ubriaco,urta il tavolo e la birra di una cliente, volano insulti. Lui si allontana, ma torna con la fidanzata e il loro rottweiler,che Aizzano contro la donna: morsa a una caviglia e a un braccio, ora deve essere operata. Gli aggressori sono ...

Azzannato da un cane bimbo di 7 anni : stava giocando in strada con gli amici : Azzannato alla testa, a una gamba e a un fianco un bambino di 7 anni. E' successo a Porticello mentre il piccolo giocava con alcuni amichetti in un campo sportivo abbandonato, nella zona vicino allo ...

"Ha interferito nelle elezioni americane". A Washington arrestata per spionaggio una donna russa : Una donna russa di 29 anni è stata arrestata per cospirazione con l'obiettivo di influenzare le elezioni presidenziali americane, coltivando rapporti con lobby influenti come quella delle armi, la National Rifle Association (Nra). La donna, Maria Butina è stata arrestata domenica scorsa a Washington, secondo quanto reso noto dal dipartimento di Giustizia Usa. E' accusata di aver agito come un agente del Cremlino "instaurando ...

cane gettato in mare con pietra al collo - ministro Costa : “Pene più aspre per chi maltratta gli animali” : “Coraggiosa e forte la cagnolina Mia. E sono stati eccezionali i bagnanti che l’hanno soccorsa, allertato le forze dell’ordine e concorso a denunciare il padrone. Pene più aspre per chi maltratta gli animali. Sono i nostri compagni di vita, i nostri fedeli amici: il loro maltrattamento è un delitto atroce e mi muoverò affinché le pene siano inasprite noi, come ministero, ci costituiremo senz’altro parte civile ...

Beautiful - anticipazioni americane : è ZOE la stalker di HOPE LOGAN??? : Come di recente riportatovi, nelle attuali puntate americane di Beautiful, ha fatto il suo ingresso in scena Zoe, interpretata da Kiara Barnes. La new entry è un’artista che Wyatt Spencer ha assunto per realizzare un murales che decori una delle pareti della sua casa, non sapendo tuttavia che la ragazza ha un passato in comune con qualcuno che frequenta “il suo stesso giro”. Si tratta di Xander Avant, il cugino inglese di Maya, ...

Hailey Baldwin sposerà Justin Bieber - la conferma social delle due star americane : Hailey Baldwin conferma la notizia della proposta di matrimonio di Justin Bieber, la modella esprime tutta la sua felicità in un messaggio social “Sono innamoratissimo di te e mi impegno a passare la mia vita a conoscere ogni tuo aspetto. Prometto di condurre la nostra famiglia con onore e integrità lasciando che Gesù e lo Spirito Santo ci guidino in tutto ciò che faremo e in ogni decisione. Tu sei l’amore della mia vita e non vedo ...