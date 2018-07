Il burocratese e le doppie negazioni | quando il bando diventa un gioco di enigmistica

fanpage

(Di sabato 28 luglio 2018) I problemi del linguaggio amministrativo sono grandi e antichi, difficilissimi da scalfire: la nomea delè ben meritata. Ma c'è da tenere presente che questo linguaggio non è prodotto da strutture astratte: nessun ente ha altra bocca oltre a quella di chi parla a suo nome. Insomma, illo fanno delle persone. Accorgersi di certi meccanismi linguistici un po' perversi che trasformano un concetto semplice in una sfidaè utile e importante per la vita civile.