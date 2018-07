Il braccio di ferro fra Turchia e Cina per l' Asia Centrale

Quel braccio di ferro con la Fiom salvò l'impianto di Pomigliano : ... poi diventata Fca , era finito sulle prime pagine di tutti i giornali, protagonista di uno scontro durissimo con il mondo sindacale, in particolare la Fiom . Correva l'anno 2010 e Marchionne ...

Rai - Bianchi Clerici verso la presidenza. Cdp - braccio di ferro nel governo : Eletti 4 consigliari di viale Mazzini. Polemica su Barachini in Vigilanza Rai, Alberto Barachini eletto presidente Commissione vigilanza

Governo con i nervi scoperti : braccio di ferro tra M5s-Lega e Tria sulle nomine in Cdp : Tensioni sui vertici della Cassa depositi e prestiti, le due forze di Governo accusano il ministro di volersi imporre. E alla fine è fumata nera. Altro elemento di scontro è la legittima difesa: Bonafede fa muro.

Nomine - la partita si inceppa sulla Cdp : braccio di ferro tra M5s-Lega e Tria : ... a causa del tetto di 240mila euro che scoraggia i manager più quotati e con i quali sta entrando in contatto una società di "cacciatori di teste" contattata dal ministero dell'Economia. Il tetto in ...

braccio di ferro su Cdp - assedio M5S-Lega a Tria : Compensa frizioni nella maggioranza che Giuseppe Conte fatica a controllare, ma il risultato è che prima del previsto il responsabile dell'Economia rischia di diventare il capro espiatorio di un ...

braccio di ferro su Cdp : M5S-Lega bloccano Tria : L'assedio di M5S e Lega al ministro dell'Economia si nutre di motivi diversi. Compensa frizioni nella maggioranza che Giuseppe Conte fatica a controllare, ma il risultato è che prima del previsto...

Barcone con 450 migranti verso la Sicilia Nuovo braccio di ferro tra Italia e Malta : L’imbarcazione è entrata in acque di competenza Italiana. La notizia viene data dai social dal ministro dell’Interno: «Abbiamo già dato, ci siamo capiti?». La Farnesina: «Il porto di sbarco sia a Malta»

Calciomercato Udinese - ufficiale la rottura con De Paul : i motivi del clamoroso braccio di ferro : Secondo l’entourage del giocatore, l’Udinese non avrebbe mantenuto la promessa di lasciarlo partire in caso di offerta importante Clima teso in casa Udinese, dove il futuro di Rodrigo De Paul è diventato davvero un rebus. Il club bianconero non ha mantenuto la promessa di lasciar partire il giocatore in caso di offerta importante, preferendo arrivare al braccio di ferro. La proposta in questione riguarda quella della ...

Migranti - Trapani braccio di ferro fra ministero e procura. Tutti ancora a bordo : Sui 67 profughi Salvini e procura non mollano. Due immigrati sono stati indagati dal magistrato, ma restano a piede libero. Sono accusati di concorso in violenza privata continuata e aggravata ai ...

Il braccio di ferro tra Toninelli e Salvini che blocca 67 migranti in mare : Matteo Salvini insiste sull'arresto dei responsabili del presunto dirottamento del rimorchiatore privato Vos Thalassa come condizione per autorizzare l'attracco in Sicilia della Diciotti, la nave della Guardia costiera che trasporta i 67 migranti salvati lunedì. La nave in un primo momento era diret

Migranti Diciotti resta in rada - ostaggio del braccio di ferro politico. Salvini 'Manette o non sbarca nessuno' : Il braccio di ferro sulla nave Diciotti della Guardia costiera si fa sempre più aspro. Da Innsbruck Salvini non perde di vista quella che per lui è ormai una questione di principio: i presunti ...

La nave Diciotti ancora in mare : polizia a bordo <br>Continua il braccio di ferro Salvini-Toninelli? : Un'altra notte passata in mare per la nave Diciotti della Guardia Costiera che ha a bordo 67 migranti. Dopo il braccio di ferro tra il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e quello dell'Interno Matteo Salvini, che non ne voleva lo sbarco, alla fine era stata scelto il porto di Trapani per l'approdo, fissato inizialmente per ieri ma poi rinviato alle prime ore di oggi solo che come informa l'Ansa presso il molo stamattina non si vede ...

La nave Diciotti ancora in mare : polizia a bordo. Continua il braccio di ferro Salvini-Toninelli? : Un'altra notte passata in mare per la nave Diciotti della Guardia Costiera che ha a bordo 67 migranti. Dopo il braccio di ferro tra il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e quello dell'Interno Matteo Salvini, che non ne voleva lo sbarco, alla fine era stata scelto il porto di Trapani per l'approdo, fissato inizialmente per ieri ma poi rinviato alle prime ore di oggi solo che come informa l'Ansa presso il molo stamattina non si vede ...

NAVE DICIOTTI CON 67 MIGRANTI SBARCA A TRAPANI/ Ultime notizie - braccio di ferro Salvini-Guardia Costiera : NAVE DICIOTTI con 67 MIGRANTI SBARCA oggi a TRAPANI: lite nel Governo, Salvini "garanzie che non finiscano in albergo ma in galera". Ultime notizie, si riapre il caso Juventa(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 13:45:00 GMT)