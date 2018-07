Il bacio | un piacevole alleato per la salute

vanityfair

(Di sabato 28 luglio 2018) Come ci si sente dopo unappassionato? Talmente bene che non smetteremmo mai. La scarica di adrenalina prima che l’atto si compia, l’emozione durante, i retro-pensieri di quello che succederà dopo e la sensazione di soddisfazione appena finito. Sballo allo stato puro. Perché un, fatto bene, scatena una cascata di impulsi neurali che rimbalzano tra labbra, lingua, muscoli facciali, pelle e cervello. Senza contare che ogni volta che baciamo mettiamo in moto una trentina di muscoli di viso e collo, che dopo avranno un aspetto più tonico e disteso. Ci sentiremo più belli, oltre che amati ed apprezzati. Bisognerebbe baciare di più, questo è certo. Perché baciarsi non è soltanto un gestoe romantico, ma fa bene alla. In primis perché il, come si può intuire, ha effetti benefici su psiche e umore. Secondo numerosi studi baciarsi abbassa i livelli ...