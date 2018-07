I Retroscena di Blogo | Gabriele Romagnoli lascia la direzione di Rai Sport il 31 luglio

I Retroscena di Blogo : Rai - dopo l'arrivo di Salini e l'indicazione di Foa ecco i nomi per reti e Tg : Giornata campale ieri per la Rai che ha visto l'arrivo degli ultimi due nomi per il Consiglio di amministrazione dell'azienda radiotelevisiva di Stato. Il governo ha indicato Fabrizio Salini, ex La7 esattamente come Antonio Campo Dall'orto nel ruolo di Amministratore Delegato e Marcello Foa come settimo ed ultimo componente del nuovo CDA di viale Mazzini.Foa è stato prescelto, fra gli altri 6 componenti del nuovo CDA Rai, a sottoporsi al ...

I Retroscena di Blogo : La rinuncia di Francesco Monte a Tale e quale show : Ieri vi abbiamo dato conto dei primi otto concorrenti scelti per partecipare all'edizione 2018 di Tale e quale show (in attesa della firma sui contratti) oggi vi diamo conto di un Retroscena che riguarda proprio la formazione del cast del popolare spettacolo musicale del venerdì sera di Rete 1.Il Retroscena riguarda uno dei provinati a questo spettacolo, ci riferiamo a Francesco Monte, l'ex tronista di Uomini e Donne e fra i concorrenti ...

I Retroscena di Blogo : Per Marco Liorni si aprono nuovi orizzonti lavorativi ? : Il bravo conduttore radiotelevisivo Marco Liorni potrebbe nella prossima stagione televisiva non essere impegnato solamente nel programma del sabato pomeriggio Italia si, che verrà diffuso dalla Rete 1 della Rai, ma anche da altre parti. Italia Si il nuovo impegno di Marco Liorni per Rai1 (Anteprima Blogo) prosegui la letturaI Retroscena di Blogo: Per Marco Liorni si aprono nuovi orizzonti ...

I Retroscena di Blogo : La lunga lista dei provinati di Tale e quale show 2018 : Proseguono a tambur battente i provini per l'edizione 2018 di Tale e quale show, il premiato varietà posizionato nella serata del venerdì della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Alcuni nomi degli artisti che si sono sottoposti ai provini li avete già potuti leggere da queste colonne, in questo post andremo a fare una specie di riassunto, aggiungendo anche dei nominativi inediti dei provinati per la nuova serie del programma ...

I Retroscena di Blogo : Castellari e Salini per la direzione generale della Rai? : Il file Rai gira sui tavoli e sugli hard disk di chi se ne dovrà occupare prossimamente. Il nuovo governo giallo-verde ha evidentemente intenzione di procedere alle prossime nomine della televisione pubblica in modo serio, deciso, tirando dritto e arrivando ad occupare le caselle apicali della televisione pubblica nei modi e nei tempi previsti dalla legge.Gli attuali vertici sono già scaduti, ed il 18 si procederà alla nomina del nuovo ...

Retroscena Blogo : Mediaset interessata all'Europa League in chiaro? : Un Paese che ha fame di calcio. Lo testimoniano i Mondiali in corso che, pur senza l’Italia, stanno incollando davanti al televisore milioni di spettatori. Mai un match sotto l’asticella del 20%, con lo share raddoppiato dai quarti di finale in poi.Un exploit inatteso, che ora spinge Mediaset a proseguire sul filone pallonaro, soprattutto sul fronte generalista. Alla presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha ammesso ...

I Retroscena di Blogo : Anche Fabrizio Giannini fra i pretendenti di Tale e quale show 2018 : Di nomi qui su TvBlog ne abbiamo già fatti parecchi, a partire da una infornata di concorrenti di Ora o mai più, lo spettacolo musicale condotto da Amadeus le scorse settimane su Rai1. A questi abbiamo aggiunto i provinati Raimondo Todaro, Francesco Monte e Antonella Elia. Oggi aggiungiamo un nuovo protagonista dei tanti provini fatti in questi giorni per mettere insieme il cast del fortunato show del primo canale della televisione pubblica nato ...

I Retroscena di Blogo : The Apprentice con Flavio Briatore in arrivo su Rai2 : La notizia è stata riportata da Libero e cioè di una trattativa in atto con la Rai per riportare in televisione il programma The Apprentice con Flavio Briatore nella parte del boss. La trasmissione non è stata presentata ai palinsesti Rai nei giorni scorsi, questo perchè di trattativa si tratta ma, secondo quanto apprende TvBlog, i contatti fra la Rai e l'agente Lucio Presta, che si occupa di questo eventuale ritorno televisivo, sono in ...

I Retroscena di Blogo : Anche Antonella Elia e Francesco Monte fra i provinati di Tale e quale show : Prosegue qui su TvBlog la carrellata dei possibili protagonisti dell'edizione 2018 dello spettacolo musicale campione di ascolti della prima rete della Rai Tale e quale show. Il premiato varietà made in Endemol sta per tornare dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico nei venerdì d'autunno della rete diretta da Angelo Teodoli e qui da queste colonne vi abbiamo dato conto dei possibili protagonisti di questo spettacolo che ormai è ...

I Retroscena di Blogo : Andrea Lo Cicero verso la Prova del cuoco? : Elisa Isoardi ha risposto così in una recente intervista al blog di Davide Maggio riferendosi ad un suo possibile partner nella nuova edizione della Prova del cuoco:Il cast è ancora da vedere. Non voglio dire nulla perchè è anche bella la sorpresa. Comunque non sarò proprio da sola, è giusto che ci siano degli appoggi, delle risate.Vorrei una persona che intanto mangia, poi che sappia qualcosa di cibo, stia accanto a me, sia simpatica. Ha già ...

I Retroscena di Blogo : Si o no - il game show con Max Giusti in cerca di casa : Doveva essere per Nove, poi il canale Discovery pare abbia cambiato idea ed è iniziato il pellegrinaggio per l'etere italiano del game show Si o No, nato da un vecchio gioco a premi ideato da Corrado e condotto da Claudio Lippi, andato in onda per due stagioni su Canale5 fra il 1993 ed il 1994.Tornando a questo "reboot" del programma, Endemol ha realizzato un numero zero con la conduzione di Max Giusti, ormai arruolato da Nove per questo tipo ...

I Retroscena di Blogo : Da uno spot il cast della Battaglia degli Chef di Rai2? : Il format originale si chiama " Kitchen Owners " è ed un programma argentino arrivato ormai alla terza edizione e che in quel paese ha fatto grandi numeri in termini di ascolto. In Italia si appresta ad arrivare dal prossimo autunno sulla seconda rete della Rai con il titolo "La Battaglia degli Chef". Il direttore artistico è Massimo Righini, già capo progetto del programma culinario Bake off, che ha fatto grandi ascolti su Real Time. Il ...

I Retroscena di Blogo : Raimondo Todaro verso Tale e quale show 2018 : Sono partiti i provini per la prossima edizione dello spettacolo musicale del venerdì sera di Rai1 Tale e quale show e sono stati annunciati gli ingressi in giuria di Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme che andranno ad affiancarsi alla sempre eterna Loretta Goggi.Ma evidentemente il piatto forte del programma, anzi l'ossatura di questa trasmissione è il cast di concorrenti che animano con le loro imitazioni il celebre programma diretto ...