I renziani che esorcizzano Renzi

(Di sabato 28 luglio 2018) Con il suo smisurato ego,avrebbe sostenuto che "il PD non esiste senza di me". Altri, da ultimo Piero Ignazi, hanno asserito che vi sono due PD tra loro inconciliabili. Una cosa è sicura:ha a tal punto antagonizzato la dialettica interna al PD da produrre una divaricazione senza rimedio tra chi lo avversa e chi lo sostiene non solo nel ceto politico PD (lo si capisce: egli ha avuto l'avvertenza di portarsi in parlamento i suoi fedelissimi, largamente maggioritari nei gruppi di Camera e Senato, che a lui devono il seggio), ma anche tra gli iscritti, i quadri e persino gli elettori. E, incurante della disfatta elettorale e nonostante le formali dimissioni, non ha intenzione alcuna di farsi da parte. Di qui l'impasse del PD, privo di una politica e di una leadership riconoscibili. Come ha osservato un'autorevolissima personalità del centrosinistra, sul PD non si ...