I primi cuccioli di lupo in Friuli Venezia Giulia dopo 90 anni 

(Di sabato 28 luglio 2018) Seidisono nati in, nella zona dei Magredi pordenonesi. "Si tratta molto probabilmente - spiega Stefano Filacorda, coordinatore dei progetti di ricerca sulla fauna selvatica dell'Università di Udine - deilupacchiotti nati nella regione da oltre 90 anni: la specie, infatti, era scomparsa già a inizio Novecento. L'ultimoabbattuto nel nord est dovrebbe riferirsi al 1931 nella zona del Comelico, per ricomparire con presenze occasionali nel carso triestino grazie alla presenza di alcuni lupi sloveni". I seidie i loro genitori sono stati ripresi presso un punto di monitoraggio che era stato predisposto per la raccolta di campioni biologici di gatti selvatici. Solo le analisi genetiche comunque permetteranno di avere la conferma assoluta dell'origine degli animali. Le straordinarie ...